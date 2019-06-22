​Gram altın çeyrek altının yerini aldı

Gurbetçilerin Gelmesiyle Altın Satışları Arttı

Havaların ısınmasıyla birlikte düğün sezonunun da başladığını ifade eden sarraf Meyin Meyilli, birkaç hafta sonra altın satışlarında artma beklediklerini kaydetti. Ancak ekonomik nedenlerden ve altın fiyatlarının yüksek olmasından dolayı vatandaşın alım gücünün az olduğunu kaydeden Meyilli; "Yazın gelmesiyle düğün sezonu yavaş yavaş açılıyor. Yaklaşık 15-20 gün sonra gurbetçilerin de gelmesiyle daha da yoğunlaşacak diye düşünüyoruz. Ne yazık ki vatandaşın alım gücü çok düşük. İnsanlar çeyrek altını çok yakın akrabalarına takmakta bile zorlanıyorlar. Müşterilerin 'Bize altını alalım parasını aylıkta verelim' şeklinde istekleri oluyor. O kadar alışılmış bir hale geldi ki insanlar çeyrek altını alırken zorlanıyorlar. Bunun sonucunda çeyrek altın yerine gram altın ve yarım gram altın diye küçültmeye başladılar. Gram altın çeyreğin yerini almak zorunda kaldı, aslında insanlar gram altın takarken çokta isteyerek takmıyorlar ve memnun değiller. Bizler de ekonominin bir an önce düzelmesini istiyoruz" dedi.Gurbetçilerin gelmesiyle birlikte altın satışlarının bir nebze daha iyi duruma geldiğini belirten Metin Meyilli; "Gurbetçilerin gelişiyle biraz rahat nefes alıyoruz, haliyle onların paraları burada değerli olduğu için piyasaya can katıyorlar. Bazen ayda 4-5 tane düğün oluyor, asgari ücret 2 bin 20 lira. 5 tane altın zaten 2 bin lirayı geçiyor. Haliyle çeyrek altın götüremediği için gram altın satışları çoğaldı" şeklinde konuştu. Faizlerin de altın satışlarını olumsuz etkilediğinin altını çizen Meyilli konuşmasını şöyle sürdürdü;"Faizler de bizleri çok etkiledi faizlerin çok yüksek olması parası olan insanlar ticaretten de istediğini bulamayınca dini hassasiyeti de çok yoksa parasını bankaya götürüp faize yatırıyor. Böyle olunca da sıcak para piyasadan çekildi. Allah yardımcımız olsun, daha iyi olacak diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.Editör: Bahar Yüksel