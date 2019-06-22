Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 22 Haziran 2019 10:52:53 Tarihinde eklenmiştir.

Halfeti Tarihindeki En İyi Turizm Sezonunu Yaşıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin “Saklı Cenneti” olarak bilinen Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi, tarihinin en iyi turizm sezonunu yaşıyor. Doğal güzelliği ve suya gömülen evleriyle göz kamaştıran Halfeti’yi her gün binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

Halfeti Tarihindeki En İyi Turizm Sezonunu Yaşıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin “Saklı Cenneti” olarak bilinen Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi, bu yıl tarihinin en iyi turizm sezonunu yaşıyor. 2019 yılının Göbeklitepe yılı olarak ilan edilmesi Halfeti’ye de büyük katkı sağladı. Okulların da tatil olmasıyla birlikte ilçeye gelen turist sayısı önceki yıllara göre iki katına çıktı. Doğal güzelliği ve suya gömülen evleriyle göz kamaştıran Halfeti’yi her gün binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Tekne turuna katılan turistler, doğayla birlikte tarihin de tadına varıyor. Müzik eşliğinde tekne turuna başlayan turistler, Fırat Nehrinin kenarına kurulan medeniyetlerden kalan tarihi yapılar ve mağaraları görme fırsatı buluyor. Yaklaşık bir saat süren turla birlikte Rumkale ve Batık Minareyi de görme imkanı bulan turistler tekne turunu başladıkları Halfeti’de sonlandırıyor. Yöresel yemekleri yeme imkanı bulan turistler, tarihi evlerin arasında yürüyüş yaptıktan sonra ilçeden ayrılıyor. 



 

Keşfettikçe daha fazla turist geliyor 

Halfeti keşfedildikçe daha fazla turistin ilgisini çektiğini söyleyen Hüseyin Bozkurt, “Bu sene her zamankinden daha farklı. Hafta sonları turizm akışı daha fazla. Hafta içi daha sakin. Her şeye rağmen turistler güzel geliyor. Halfeti’nin güzel yerlerini keşfediyorlar. Gelenler de Halfeti’ye hayran kalıyor, tekrar gelmek istiyorlar. En önemli özelliği doğası, karagülün olması, karagülün yetiştiği tek yer olması. Halfeti, saklı Cennet ve bu Saklı Cenneti insanlar keşfettikçe daha fazla turist geliyor. 



 

Yöresel tatlar tercih ediliyor 

Halfeti’ye gelenlerin özellikle Fırat Nehrine özgü balık ile bölgeye özgü Haşhaş Kebabını tercih etiğini söyleyen aşçı Müslüm Akşahin, “Buraya özgü Şabut Balığımız var, buraya özgü. Bir de Haşhaş Kebabımız var. Özellikle gelenlere bunları tavsiye ediyoruz. Değişik bir lezzet, farklı bir lezzet. Müşterilerimiz gayet memnun kalıyorlar” dedi. 



 

Göbeklitepe büyük bir etki yaptı 

Göbeklitepe’nin Halfeti turizmine çok büyük katkı sağladığını söyleyen Fevzi Erdoğan,”Çevre illerimizden, gerek yurt içi, gerek yurt dışı turistleri gayet mükemmel bir şekilde burada ağırlayabiliyoruz. Geçen yıllara göre yüzde 80-90’ları buldu. Urfa Göbeklitepe’nin tanıtımı olsun, büyük bir etki yaptı” ifadelerini kullandı. 



 

Gezilecek çok yer var 

Ailesiyle birlikte gezmeye gelen Beril Naz İnan isimli çocuk ise, “Halfeti’ye geldim, çok güzel. Burada gemiler var, deniz var. Tarihi bir yer. Köprüsü var, gezilecek çok yeri var. Gemiye biniliyor, kafeleri var. Herkese tavsiye ederim” dedi. 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin programıyla geziye gelen bir vatandaş ise, “Halfeti’ye geldik, tur yaptık. Rumkalesi’ne gittik, batan minarenin etrafında dolaştık. Gezdik, gördük” şeklinde konuştu. 



 

Bilinçli turist lazım 

Halfeti’ye gelenlerin bölge hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini söyleyen Şerif Bilgin, “Göbeklitepe’den sonra turizmde biraz faaliyet var. Biraz canlılık var ama daha fazlasını istiyoruz. Müşteriler tam rahat değil. 2000 yılında burası baraj oldu, 2001 yılında boşaltıldı. Bir kere batık bir kent hikayesi var. Bunun dışında Halfeti sakin şehir. Ondan sonra ilerimizde Rumkale var. Aziz Yuhannes’in İncil’i yazıp çoğalttığı yer ve orada bir sarnıcımız var. O sarnıçta şair Aziz Nerses’in oğlu Narkissos’un boğulduğu ve nergis kokusunun dünyaya oradan yayıldığı söyleniyor. Bunları bilmek lazım. Bilinçli turistlerin bunları bilerek Halfeti’ye gelmesi lazım. Batık kent var, batık minare var. Yok olmaya yüz tutmuş bir kültür var” diye konuştu. 



 

Hedef 1 milyon ziyaretçi 

2019 yılının Göbeklitepe yılı olarak ilan edilmesiyle birlikte turist akınına uğrayan Halfeti’nin bu yıl 1 milyon yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor. 




Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Şanlıurfa’da Dolandırıcılık Operasyonu! Vatandaşları 11 Milyon Lira Dolandırmış
​Şanlıurfa’da Dolandırıcılık Operasyonu! Vatandaşları 11 Milyon Lira Dolandırmış
Şanlıurfa merkezli 26 ilde ‘iletişim yoluyla dolandırıcılık’ yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 114 şüpheliden 98’i tutuklandı.
​Şanlıurfa Teşkilatı İstanbul Seçimleri İçin Ter Döktü
​Şanlıurfa Teşkilatı İstanbul Seçimleri İçin Ter Döktü
Tüm Türkiye’de gözlerin çevrildiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için metropol kentte ekibi ile birlikte adeta karargah kuran AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, tüm hemşerilerine ulaşarak, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için destek istedi.
Essum Aslan Saatçi, Urfa’da Değil de Teksas’ta Yaşıyorum
Essum Aslan Saatçi, Urfa’da Değil de Teksas’ta Yaşıyorum
Essum Aslan Saatçi, evlerinin yakınlarında silah seslerinin geldiğini fakat kimsenin olay yerine gelip müdahale etmediğini belirtti.
​Şanlıurfa’da, Polis Memurundan Örnek Davranış
​Şanlıurfa’da, Polis Memurundan Örnek Davranış
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir polis memuru, sıcak havada susayan köpeğe elleriyle su verdi. Polis ekipleri verdikleri iki bardak suyu içen köpekle dakikalarca ilgilendi.
Halfeti Tarihindeki En İyi Turizm Sezonunu Yaşıyor
Halfeti Tarihindeki En İyi Turizm Sezonunu Yaşıyor
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin “Saklı Cenneti” olarak bilinen Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi, tarihinin en iyi turizm sezonunu yaşıyor. Doğal güzelliği ve suya gömülen evleriyle göz kamaştıran Halfeti’yi her gün binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.
Urfa’da Suriye Sınırında 3 PKK’lı Terörist Yakalandı
Urfa’da Suriye Sınırında 3 PKK’lı Terörist Yakalandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Suriye sınırındaki Ohali Mahallesi’nde PKK terör örgütü mensubu 3 terörist yakalandı.
Urfa’da Mayınlı Arazide Korkutan Yangın
Urfa’da Mayınlı Arazide Korkutan Yangın
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriye sınırındaki mayınlı alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Urfa’da Yakılan Anızlar Doğal Hayatı Tehdit Ediyor
Urfa’da Yakılan Anızlar Doğal Hayatı Tehdit Ediyor
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal mahallelerde hasat sonrası yakılan anızlar büyük tehlikeler oluşturuyor.
Endonezyalı turist Urfa'da tedavi Edildi
Endonezyalı turist Urfa'da tedavi Edildi
Şanlıurfa'ya turistik ziyaret amaçlı gelip, Şanlıurfa Eğitim Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altına alınan Endonezyalı hasta 7 ay sonunda taburcu edildi.
​Şanlıurfa’da Taksiciler Belediye Yüzünden Ceza Yedi
​Şanlıurfa’da Taksiciler Belediye Yüzünden Ceza Yedi
Şanlıurfa Taksiciler Dernek Başkanı Hasan Karadaş, taksilere kesilen cezanın hukuka uygun olmadığını ifade ederek konu ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Can Hallaç’a ulaşamadıklarını dile getirdi.
Şanlıurfa’da Fenilketonüri Hastaları Yemekte Buluştu
Şanlıurfa’da Fenilketonüri Hastaları Yemekte Buluştu
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Fenilketonüri (PKU) Derneği tarafından Ulusal Fenilketonüri (PKU) hastalar günü programı düzenlendi.
​Şanlıurfa’da Makas Atan Sürücü Mobeselere Yakalandı
​Şanlıurfa’da Makas Atan Sürücü Mobeselere Yakalandı
Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda makas atarak kural ihlali yapan otomobil mobese kameralarına yakalandı. Adım adım takip edilen otomobil sürücüsüne bin 2 lira trafik cezası kesildi.
​Şanlıurfa’da Dolandırıcılık Operasyonu! Vatandaşları 11 Milyon Lira Dolandırmış
​Şanlıurfa’da Dolandırıcılık Operasyonu! Vatandaşları 11 Milyon Lira Dolandırmış
​Şanlıurfa Teşkilatı İstanbul Seçimleri İçin Ter Döktü
​Şanlıurfa Teşkilatı İstanbul Seçimleri İçin Ter Döktü
Essum Aslan Saatçi, Urfa’da Değil de Teksas’ta Yaşıyorum
Essum Aslan Saatçi, Urfa’da Değil de Teksas’ta Yaşıyorum
​Şanlıurfa’da, Polis Memurundan Örnek Davranış
​Şanlıurfa’da, Polis Memurundan Örnek Davranış
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:12
Güneş
04:58
Öğle
12:32
İkindi
16:23
Akşam
19:55
Yatsı
21:34
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿