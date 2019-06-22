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Bu haber 22 Haziran 2019 08:43:27 Tarihinde eklenmiştir.

​Fuhuşun Şifresi Çözüldü, Yabancı Arabalar Geldi

5 ayrı ilde yabancı uyruklu kadınları ailelerini öldürmek ile tehdit edip, belirledikleri evlerde zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen çete polis tarafından çökertildi. Doktor lakaplı çete liderinin yabancı kadınların hangi iş adamıyla, kaç dakika, kaç paraya birlikte olduğu bilgilerinin yer aldığı fuhuş ajandası tuttuğu, çetenin kendi arasında yurt dışından gelen kadınlar için "Yabancı arabalar geldi" şifresini kullandığı ortaya çıktı.

​Fuhuşun Şifresi Çözüldü, Yabancı Arabalar Geldi

-Fuhuşun şifresini polis çözdü: Yabancı arabalar geldi


 

26 Kişi Fuhuştan Gözaltına Alındı

Yalova polisi, Ukrayna ve Rusya'dan iş vaadiyle kandırılıp getirilen yabancı uyruklu kadınların Çiftlikköy ilçesindeki bir iş yerinde zorla tutulduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren polis, yabancı kadınlara Türkiye'de zorla fuhuş yaptıran çeteyi tespit ederek takibe aldı. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, ve Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından bu sabaha karşı İstanbul, Bursa, Yalova, Sakarya, Kocaeli'de bulunan 5 ayrı eve eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 12 şüpheli ve 14 mağdur bayan olmak üzere 26 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda tabanca, mermi, para ve bol miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 



 

Fuhuş ajandası ele geçirildi 

Doktor lakaplı çete liderinin yabancı uyruklu kadınların hangi işadamıyla, kaç para karşılığı, kaç dakika birlikte olduğunu listeleyen bir ajanda tuttuğu ortaya çıktı. Öte yandan çete üyelerin kadınlar için "Yabancı arabalar geldiği" şifresini kullandığı belirtildi. Mağdur kadınların alınan ifadelerinden fuhuş şebekesinin yurt dışından çalışma vaadiyle getirdiği kadınları 5 ayrı ildeki evlerde zorla tuttuğu, fuhuş yapmak istemeyenleri ailelerini öldürmekle tehdit ettikleri belirlendi. Çetenin, kadınların deşifre olmaması için iller arasındaki evlerde değişim yaptıkları öğrenildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli "Zorla alı koyma, uyuşturucu ticareti yapma, cinsel saldırı, tehdit, şantaj, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak suçlarından adliyeye sevk edilirken 14 yabancı uyruklu kadının ise sınır dışı edileceği öğrenildi. 





Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
​Fuhuşun Şifresi Çözüldü, Yabancı Arabalar Geldi
​Fuhuşun Şifresi Çözüldü, Yabancı Arabalar Geldi
5 ayrı ilde yabancı uyruklu kadınları ailelerini öldürmek ile tehdit edip, belirledikleri evlerde zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen çete polis tarafından çökertildi. Doktor lakaplı çete liderinin yabancı kadınların hangi iş adamıyla, kaç dakika, kaç paraya birlikte olduğu bilgilerinin yer aldığı fuhuş ajandası tuttuğu, çetenin kendi arasında yurt dışından gelen kadınlar için "Yabancı arabalar geldi" şifresini kullandığı ortaya çıktı.
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