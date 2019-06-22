Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 22 Haziran 2019 08:04:02 Tarihinde eklenmiştir.

​Kız İsteme Töreninde Dehşet

Kız isteme merasimi sırasında kutlama için tabancayla açılan ateşle vurulan 2 kişi hayatını kaybederken, silahı ateşleyen şahıs da olay sonrası kalp krizi geçirdi.

​Kız İsteme Töreninde Dehşet

Alınan bilgilere göre olay, Afyon'un Çay ilçesine bağlı Karacaören beldesinde yaşandı. Akşam saatlerinde kız isteme merasimi için erkek tarafından kız tarafına yaya olarak giden yaklaşık 20 kişilik grup içinde yer alan gelen Cemil K. (54), bir süre sonra kutlama amacıyla belinde getirdiği tabancıyı ateşledi.


 

1 Kişi Olayın Şokuyla Kalp Krizi Geçirdi

Silahtan çıkan kurşunlarla Ramazan Başer (64) ile İl Genel Meclis (İGM)Üyesi Bahri Arıkan'ın oğlu Muhammed Nazmi Arıkan (17) ağır yaralandı. Silahı ateşleyen Cemil K. da olayın şokuyla fenalık geçirdi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kan, hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası 112 Acil servis ekipleri ve emniyete haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Cemil K.'nın ve onun silahından çıkan kurşunlarla yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen ağır yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti.  



Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Fuhuşun Şifresi Çözüldü, Yabancı Arabalar Geldi
​Fuhuşun Şifresi Çözüldü, Yabancı Arabalar Geldi
5 ayrı ilde yabancı uyruklu kadınları ailelerini öldürmek ile tehdit edip, belirledikleri evlerde zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen çete polis tarafından çökertildi. Doktor lakaplı çete liderinin yabancı kadınların hangi iş adamıyla, kaç dakika, kaç paraya birlikte olduğu bilgilerinin yer aldığı fuhuş ajandası tuttuğu, çetenin kendi arasında yurt dışından gelen kadınlar için "Yabancı arabalar geldi" şifresini kullandığı ortaya çıktı.
​Kız İsteme Töreninde Dehşet
​Kız İsteme Töreninde Dehşet
Kız isteme merasimi sırasında kutlama için tabancayla açılan ateşle vurulan 2 kişi hayatını kaybederken, silahı ateşleyen şahıs da olay sonrası kalp krizi geçirdi.
Direğe Çarpan Otomobil Ters Döndü: 5 Yaralı
Direğe Çarpan Otomobil Ters Döndü: 5 Yaralı
Direğe çarpıp ters dönen araçta 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.
Urfa’da 6 Kişinin Öldüğü Silahlı Kavgada Tutuklu Sayısı 6'ya Yükseldi
Urfa’da 6 Kişinin Öldüğü Silahlı Kavgada Tutuklu Sayısı 6'ya Yükseldi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga ve kaza ile ilgili tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
Çocuklar, Haliliye Belediyesinde Kur’an-I Kerim Öğreniyor
Çocuklar, Haliliye Belediyesinde Kur’an-I Kerim Öğreniyor
Haliliye Belediyesi bünyesinde Yaz Kursları kapsamında devam eden Kur’an-ı Kerim kursuna katılan çocuklara, Elif Ba, Kur’an-ı Kerim ve Kur’an-ı Kerim Tefsiri hediye edildi.
Hırsızdan Müdahalede Bulunan Vatandaşa Pişkin Cevap: 'Çalıyorum, Ne Yapacaksın'
Hırsızdan Müdahalede Bulunan Vatandaşa Pişkin Cevap: 'Çalıyorum, Ne Yapacaksın'
17 Yaşındaki Genç Kızın Şüpheli Ölümü
17 Yaşındaki Genç Kızın Şüpheli Ölümü
17 yaşındaki genç kız, iddiaya göre evde tabancayı başına dayayarak intihar etti. Genç kızın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, olayı şüpheli bulan polis geniş çaplı inleme başlattı.
Öcalan'ın Mektubunu Açıklayan Özcan'dan Açıklama: Öcalan Yerli Ve Milli Bir Şahsiyettir
Öcalan'ın Mektubunu Açıklayan Özcan'dan Açıklama: Öcalan Yerli Ve Milli Bir Şahsiyettir
Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye ilişkin basın açıklaması düzenleyerek Abdullah Öcalan'ın mektubunu okudu. Mektupta Abdullah Öcalan HDP’ye, “23 Haziran seçimlerinde tarafsız kalın” çağrısında bulundu.
Vali Erin, Mülteci Aileleri Kabul Etti
Vali Erin, Mülteci Aileleri Kabul Etti
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü münasebetiyle Valiliği ziyaret eden İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Sorgun ve beraberindeki mülteci aileleri makamında kabul etti.
​Eşini Çiçeklerle karşılayan Cani Koca, Kadını Öldürüp Kızına Ölüm Tehditleri Savurdu
​Eşini Çiçeklerle karşılayan Cani Koca, Kadını Öldürüp Kızına Ölüm Tehditleri Savurdu
Eşini, kızının gözü önünde bıçaklayıp öldürdükten sonra parçalara ayırmak isteyen cani kocanın, olaydan bir hafta önce karısını havalimanından çiçeklerle karşıladığı görüntüler ortaya çıktı.
​Gaziantep'te Akrabaların Bıçaklı Kavgası Kanlı Bitti! 2 Yaralı
​Gaziantep'te Akrabaların Bıçaklı Kavgası Kanlı Bitti! 2 Yaralı
Gaziantep’te akraba olan 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
​Cezaevinden Çıkan Eski Koca Dehşet Saçtı Eşini Ve Baldızını Öldürdü
​Cezaevinden Çıkan Eski Koca Dehşet Saçtı Eşini Ve Baldızını Öldürdü
Açık cezaevinden izinli olarak çıkan bir adam, boşandığı eşi ve baldızına kurşun yağdırdı. Olayda baldız olay yerinde, eski eşi ise kaldırıldığı hastanede can verdi.
​Şanlıurfa’da Dolandırıcılık Operasyonu! Vatandaşları 11 Milyon Lira Dolandırmış
​Şanlıurfa’da Dolandırıcılık Operasyonu! Vatandaşları 11 Milyon Lira Dolandırmış
​Şanlıurfa Teşkilatı İstanbul Seçimleri İçin Ter Döktü
​Şanlıurfa Teşkilatı İstanbul Seçimleri İçin Ter Döktü
Essum Aslan Saatçi, Urfa’da Değil de Teksas’ta Yaşıyorum
Essum Aslan Saatçi, Urfa’da Değil de Teksas’ta Yaşıyorum
​Şanlıurfa’da, Polis Memurundan Örnek Davranış
​Şanlıurfa’da, Polis Memurundan Örnek Davranış
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:12
Güneş
04:58
Öğle
12:32
İkindi
16:23
Akşam
19:55
Yatsı
21:34
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿