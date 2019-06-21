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Bu haber 21 Haziran 2019 22:30:21 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da 6 Kişinin Öldüğü Silahlı Kavgada Tutuklu Sayısı 6'ya Yükseldi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga ve kaza ile ilgili tutuklu sayısı 6'ya yükseldi

Urfa’da 6 Kişinin Öldüğü Silahlı Kavgada Tutuklu Sayısı 6'ya Yükseldi

Siverek ilçesinde meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga ve kaza ile ilgili tutuklu sayısı 6'ya yükseldi. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Siverek ilçesine bağlı Çeltik Mahallesi'nde 15/06/2019 günü meydana gelen ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak yürütülen adli soruşturma kapsamında 21 Haziran 2019 günü adliyeye sevk edilen bir 1 şüpheli daha adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konmuştur.


 

Olayla İlgili Adli Soruşturma Etkin Bir Şekilde Yürütülmekte

Devam eden adli soruşturma kapsamında bugüne kadar tutuklanan kişi sayısı böylece 6'ya yükselmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma etkin bir şekilde yürütülmekte olup, ayrıca olayın ilk anından itibaren alınan çok yönlü idari tedbirler de aynı şekilde uygulanmaya devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.


Editör: Ahmet Şen

 
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