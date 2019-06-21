Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 21 Haziran 2019 21:30:52 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da İlk Defa Kapalı Yöntemle Böbrek Ameliyatı Gerçekleştirildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ilk defa laparoskopik yani kapalı yöntemle bir hastanın çalışmayan böbreği alındı.

Urfa’da İlk Defa Kapalı Yöntemle Böbrek Ameliyatı Gerçekleştirildi

Siverek Devlet Hastanesine başvuran 26 yaşındaki Canan Yıldızbakan isimli kadın hastanın yapılan tetkiklerinde bir böbreğinin çalışmadığı tespit edildi. Ameliyata alınan hasta sağlığına kavuştu. Ameliyat, Siverek Devlet Hastanesi Başhekimi ve Üroloji Uzmanları Op. Dr. Muhammed Tosun ve Op. Dr. Metin Savun tarafından gerçekleştirildi.

 

Vücudunda Yaklaşık 10-15 Santim Bir Kesik Olacaktı

Dört aydır Siverek Devlet Hastanesinde başhekimlik görevini yaptığını ve bu dört ayda hastanede büyük yenilikler gerçekleştirdiklerini belirten Üroloji Uzmanı Op. Dr. Muhammed Tosun,” Hastanemizde laparoskopik yani kapalı yöntem ile ilk defa bir hastamızın çalışmayan böreğini alarak ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamızın vücudunun dört yerinden 1 santimetrelik kesikler oluşturarak bu ameliyatı yaptık. Açık bir şekilde bu ameliyatı yapsaydık, hastanın vücudunda yaklaşık 10-15 santim bir kesik olacaktı. Böyle olsaydı hem hastada kalıcı bir iz, hem de ağrıları olacaktı. Türkiye’de bu gibi ameliyatlar yaygın olarak kapalı yöntemle yapılıyor. Siverek Devlet Hastanesinde daha önce laparoskopik yani kapalı bir şekilde böyle bir ameliyat hiç olmamıştı. Biz gerekli ortamı oluşturduktan sonra bu ameliyatı gerçekleştirdik” dedi.



Siverek halkının kendilerine güvenmesini isteyen Başhekim Tosun,” Biz hastanemize başvuran hiçbir hastamızı çevre illere göndermek istemiyoruz. Buranın halkını kendi öz yurdunda tedavi etmeyi hedefliyoruz. Sağlık Müdürlüğümüzün bize bu konuda yetkisi sınırsız ve son derece fazla. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

 

Laparoskopik Yöntemle Yapıldı

Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Op. Dr. Metin Savun da, "Hastamız bize yan ağrı ve tekrarlanan idrar ağrıları şikayetiyle başvurmuştu. Kendine yaptığımız tetkiklerde böbreklerinden birinin çok küçük olduğunu tespit ettik. Yüzde 3 fonksiyon gördüğü için, bu böbrek sürekli enfeksiyonlara yol açtığından dolayı alınması gerektiğine karar verdik. Laparoskopik yani kapalı yöntemle sorunsuz bir şekilde çalışmayan böbreği aldık. Hatamızın durumu gayet iyi, bir aksilik olmazsa yarın hastamız taburcu olacak” diye konuştu.

Ameliyat olan hastanın eşi Mahmut Yıldızbakan, ameliyatı gerçekleştiren doktor ve hastane çalışanlarına çok teşekkür ederek, eşinin durumunun iyi olduğunu söyledi.


Editör: Ahmet Şen

 
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
Urfa’da İlk Defa Kapalı Yöntemle Böbrek Ameliyatı Gerçekleştirildi
Urfa’da İlk Defa Kapalı Yöntemle Böbrek Ameliyatı Gerçekleştirildi
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ilk defa laparoskopik yani kapalı yöntemle bir hastanın çalışmayan böbreği alındı.
Urfa’da Çekirge İstilası
Urfa’da Çekirge İstilası
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde çekirgeler yine ortaya çıktı, birçok köyün merasını adete istila etti.
Harran’da Hummalı Çalışma Devam Ediyor
Harran’da Hummalı Çalışma Devam Ediyor
Harran Belediyesi park ve bahçeler Müdürlüğü personelleri ilçede mezarlık, park, bahçe ve mesire alanının daha güzel daha temiz olması için büyük bir efor ve özveriyle çalışıyor.
Siverek Merkez İçme Suyu Projesi Devam Ediyor
Siverek Merkez İçme Suyu Projesi Devam Ediyor
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Siverek ilçesindeki alt yapı çalışmaları devam ediyor.
Urfa’da Mülteci Çocuklar Kendi Gününde Doyasıya Eğlendi
Urfa’da Mülteci Çocuklar Kendi Gününde Doyasıya Eğlendi
20 Haziran Dünya Mülteciler günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Şanlıurfa'daki mülteci çocuklar gönüllerince eğlendi.
Urfa'da Mobilyacılar Sitesi'nde Kura Çekilişi Yapıldı
Urfa'da Mobilyacılar Sitesi'nde Kura Çekilişi Yapıldı
Şanlıurfa Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanlığı’nın bugün Şanlıurfa Mobilyacılar Sitesi’nde Noter huzurunda kura sonucu gerçekleştirildi.
​ŞUTSO’DA, İNGEV GDM HİZMETLERİ, BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
​ŞUTSO’DA, İNGEV GDM HİZMETLERİ, BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
İNGEV GDM Hizmetleri, bilgilendirme toplantısı Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Göbeklitepe Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek de katıldı.
​Şanlıurfa’da Muhtarlara Maaş Promosyon Ödemesi Yapılacak
​Şanlıurfa’da Muhtarlara Maaş Promosyon Ödemesi Yapılacak
Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Şanlıurfa’daki muhtarlara 562,00 TL maaş promosyon ödemesi yapılacağı müjdesini verdi.
Urfa’da Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı
Urfa’da Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Urfa’da Şehit Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin İsmi Okula Verildi
Urfa’da Şehit Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin İsmi Okula Verildi
Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen meskun mahal operasyonu sırasında terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi’nin adının verildiği okulun açılışı gerçekleştirildi.
Şanlıurfa Sıcağına Buharlı Çözüm
Şanlıurfa Sıcağına Buharlı Çözüm
Şanlıurfa’da, havaların iyice ısınmasıyla belediye, vatandaşların sıcaktan etkilenmemesi için açık alanlara ve duraklara buharlı serinletme sistemi ile vantilatörler yerleştirildi.
Şanlıurfa’da Doktorlara Onkolojideki Son Gelişmeler Anlatıldı
Şanlıurfa’da Doktorlara Onkolojideki Son Gelişmeler Anlatıldı
Memorial Diyarbakır Hastanesi tarafından Şanlıurfa'da “Onkolojide Son Gelişmeler” programı düzenlendi. Programa bölgede görev yapan doktorlar ile akademisyenler katıldı.
​Okula Başlama Yaşı Değişti! 2019 Okula Başlama Yaşı Kaçtır?
​Okula Başlama Yaşı Değişti! 2019 Okula Başlama Yaşı Kaçtır?
​Şanlıurfa’da Taksiciler Belediye Yüzünden Ceza Yedi
​Şanlıurfa’da Taksiciler Belediye Yüzünden Ceza Yedi
Şanlıurfa’da Fenilketonüri Hastaları Yemekte Buluştu
Şanlıurfa’da Fenilketonüri Hastaları Yemekte Buluştu
​Şanlıurfa’da Makas Atan Sürücü Mobeselere Yakalandı
​Şanlıurfa’da Makas Atan Sürücü Mobeselere Yakalandı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:12
Güneş
04:58
Öğle
12:31
İkindi
16:23
Akşam
19:55
Yatsı
21:33
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿