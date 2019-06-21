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Bu haber 21 Haziran 2019 21:00:41 Tarihinde eklenmiştir.

Bahçeli’den Teröristbaşı Öcalan’ın İstanbul Çağrısına İlişkin Açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın HDP’ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı yapmasına ilişkin, “Teröristbaşının mektubu HDP’nin vahim sapmasına, zillet ittifakına verdiği rezil desteğine itirazın, tepkinin ve bundan duyduğu rahatsızlığın eseri ve sonucudur” dedi.

Bahçeli’den Teröristbaşı Öcalan’ın İstanbul Çağrısına İlişkin Açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Pazar günü yapılacak olan seçimle milli iradenin takdir ve tercihinin belli olacağını belirten Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi’nin 23 Haziran seçimiyle ilgili son hazırlıklarını Yenikapı ruhuna tam ve eksiksiz bir şekilde bağlı kalarak sürdürdüğüne dikkat çekti. Cumhur İttifakı’nın başarısı konusunda fedakarca ve kararlılıkla mücadele ettiklerinin altını çizen Bahçeli, 23 Haziran’da sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakı’nın istikrarlı, inançlı ve iddialı varlığının devam edeceğini vurguladı. Cumhur İttifakı’nın istikbalin mimarı, istiklalin muhafızı olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Hiçbir fitne-fesat akın ve akımı ittifakımızın sağlıklı doğasına, sağlam duruşuna zarar veremeyecek, mukavemetimizi kıramayacaktır. CHP’nin başını çektiği, İP’in bütün imkanlarıyla destek verdiği, iç ve dış odakların açık açık yardım ve yataklık yaptığı Zillet İttifakı karanlık emellerine ulaşamayacaktır. PKK’nın siyasi izdüşümü olan HDP’nin CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına vermiş olduğu açık çek, verdiği katkı, gösterdiği yoğun ilgi ve alaka milletimizde büyük bir infiale neden olmaktadır. HDP ve Kandil CHP’nin yanında hizalanmıştır. Karşımızdaki tablo esef ve ibret vericidir. HDP’yle CHP arasında kurulan al-ver süreci, kirli pazarlıklar, kahredici anlaşma ve uzlaşmalar milli bekamız açısından ağır risk ve tehdittir” açıklamasında bulundu.


Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın HDP’ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı yapmasına değinen Bahçeli, “İmralı’da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken teröristbaşı anlaşılan odur ki, HDP’nin istismarına müdahale etmek, hatta önüne geçmek maksadıyla tarafsızlık çağrısı yapmıştır. Teröristbaşının mektubu HDP’nin vahim sapmasına, zillet ittifakına verdiği rezil desteğine itirazın, tepkinin ve bundan duyduğu rahatsızlığın eseri ve sonucudur. PKK’nın siyaset acentesi HDP’nin teröristbaşının uyarısına rağmen marazi ve mahsurlu stratejisinde bir değişikliğe gitmeme iradesi ise 23 Haziran üzerinde oynanan ahlaksız oyunu iyice gözler önüne sermiş olacaktır. HDP-PKK-teröristbaşı ve terörist Demirtaş arasındaki derin çatlakların çok boyutlu analiz ve yorumu elbette yapılacak, nihai olarak İstanbul içine çekilmek istenen girdaptan 23 Haziran’da tamamıyla kurtulacaktır” ifadelerini kullandı.


MHP'nin 23 Haziran’a odaklandığını belirten Bahçeli, “Tuzaklar nafile, tertipler beyhudedir. 23 Haziran’da İstanbul ehline emanet edilecek, sağduyu öne çıkacak, Cumhur İttifakı’nın muhterem adayı Sayın Binali Yıldırım, inancımız odur ki büyükşehir belediye başkanı seçilecektir. Tarih, demokrasi ve milli irade bir kez daha hükmünü verecek; yalan, riya ve aldatmayla, milli beka, milli onur, milli haysiyet arasındaki farkı ortaya koyacaktır. Nitekim 23 Haziran’da hak, hakkaniyet, cumhur ve İstanbul kazanacak, zillet, rezalet, melanet, hıyanet kaybedecektir” dedi.



Editör: Ahmet Şen

 
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Bahçeli’den Teröristbaşı Öcalan’ın İstanbul Çağrısına İlişkin Açıklama
Bahçeli’den Teröristbaşı Öcalan’ın İstanbul Çağrısına İlişkin Açıklama
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