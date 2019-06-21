Çocuklar, Haliliye Belediyesinde Kur’an-I Kerim Öğreniyor

Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi, yaz tatili açılan kurslar ile çocuklara dolu dolu biraz yaz tatili yaşatıyor. Merkezde Kur’an-ı Kerim, yüzme, basketbol ve satranç gibi toplamda 23 kursun devam eden kurslar, başta çocukların olmak üzere vatandaşların yüzü güldürmeye devam ediyor.Merkezde devam eden Kur’an-ı Kerim Kursuna katılan çocuklar için Elif Ba, Kur’an-ı Kerim ve Kur’an-ı Tefsiri hediye edilmesi için program düzenlendi. Programa Haliliye Belediye Başkanvekili Cengiz İzgördü ve Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan katıldı. Çocuklara Elif Ba, Kur’an-ı Kerim ve Kur’an-ı Tefsiri’ni taktim eden Başkan Vekili İzgördü, çalışmalar hakkında kurs hocası ve sorumlulardan bilgi aldı.Aldıkları hediyelerden dolayı son derece mutlu olan çocuklar, Haliliye Belediyesine teşekkür ettiler.Editör: Ahmet Şen