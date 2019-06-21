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Bu haber 21 Haziran 2019 19:45:22 Tarihinde eklenmiştir.

Başkan Vekili Bayuk, Gençleri Yaz Kurslarına Davet Etti

Şanlıurfa’da havaların ısınmasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesine ait yüzme havuzlarını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Bayuk, tüm gençleri yaz kurslarına ve havuzlara davet etti.

Başkan Vekili Bayuk, Gençleri Yaz Kurslarına Davet Etti

Sıcak bir iklim kuşağında bulunan Şanlıurfa'da vatandaşların bir yandan serinlemesi bir yandan da su sporları ile buluşması adına Şanlıurfa merkez ve tüm ilçelerde havuzlar yapan Büyükşehir Belediyesi, daha önce süs havuzlarında yaralanma pahasına serinleyen kimi zaman da su kanalı ve göletlerde boğulma tehlikesi yaşayan çocuklara, güvenle yüzme olanağı sağlıyor.



Sulama kanallarında boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla kendi bünyesindeki havuzlara yoğun ilgi gösteren gençler, Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.
Havuz sezonun açılması ile birlikte Büyükşehir Belediyesine bağlı Osmanlı Yüzme Havuzuna giderek gençler ile bir araya gelen Başkan Vekili Faruk Bayuk, tüm gençleri yaz kurslarına ve havuzlara davet etti.

Burada bir açıklamada bulunan Başkan Vekili Bayuk,“Şanlıurfa’da sıcakların başlaması ile birlikte Büyükşehir ve ilçe Belediyelerimiz ile havuz sezonu açtık.  Gençlerimiz ve çocuklarımız Şanlıurfa’nın sıcaklarında bu havuzlarımızdan yararlanıyorlar. Daha önce bildiğiniz üzere Şanlıurfa’da havuzların az oluşu nedeniyle çocuklarımız ve gençlerimiz büyük tehlike arz eden baraj göletlerinde ve barajlarda suya giriyor buda boğulmalara sebebiyet veriyordu. Şuanda Büyükşehir Belediyesi olarak Şanlıurfa kent merkezi ve ilçelerimizde kurduğumuz kapalı ve açık olmak suretiyle 17 yüzme havuz hizmet vermekte. Bu havuzlarımızda her gün temizlik işlemeleri personelimiz tarafından en hasas şekilde yapılmaktadır. Tüm halkımızı özellikle Belediyemizin açmış olduğu havuzlarımıza ve yaz kurslarımıza davet ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu tarz çalışmalarımız devam edecek çeşitli mahallelerimizde spor dallarında faaliyetlerimiz olacak bu anlamda halkımıza ve gençliğimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Tüm personelimizde vatandaşlarımızın yaz aylarında rahat edebilmeleri için ellerinden gelen tüm özveriyi sergiliyor” diye konuştu.




Ziyaretleri kapsamında Bölgenin en büyük Tenis Dünyası tesisine de ziyaret eden Başkan Vekili Bayuk, tesisi inceleyerek Büyükşehir Belediyesi yaz kursları hakkında Uzman öğreticilerden bilgi aldı.

Burada tenis öğrenmeye gelen çocuklar ile bir araya gelen Bayuk, Sporun her dalının çocukların gelişimine katkı sunduğunu belirtti.



Editör: Ahmet Şen
 


 
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