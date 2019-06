Başkan Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Birecik ' te Heyalan sonrası Kapalı Yoldan Dolayı Dilekçe Yazdı

Başkanı Sadettin Bilgin `in Cumhurbaşkana gönerdiği o dilekçe;"Sayın Cumhurbaşkanmı, Şanlıurfa İli Birecik ilçesi ile Halfeti ilçelerinin arasında bulunan, Kelaynak – Bağlar yolunda ki kayalar 13-14 Mayıs 2019 tarihlerinde yola düşmüş ve bu yol, 1 ayı aşkın süredir hâla kapalı bir şekilde bekletilmektedir.İşin diğer korkunç tarafı ise bu yolun açılması için ne zaman müdahale edileceğinin belli olmamasıdır. Bu bölgede yaşayan insanların hali ne olacaktır? Halk’ından esnafına herkes sorun ve sıkıntı yaşamaktadır. En çok Halfeti ve Birecik Hâl ve Kale Altı esnafları mağdur olmuşlardır. Bölgede ki yüzlerce köy bu yolu kullanamadığı için üst yolu kullanmakta ve 20-25 km fark etmektedir. Bölge turizm için önemli bir bölgedir. Birecik ve Halfeti ilişkileri bu yol yüzünden kesilmiştir. Dünyanın 4 bir tarafından bölgemize ve ilçelerimize yerli ve yabancı turistler gelmektedir. Böyle bir olay başta Ülkemiz, Vilayetimiz, Bölgemiz ve bizler adına büyük bir ayıptır. Doğal afet sonucu yola düşen kayalar sonsuza kadar yolda mı kalacaktır? Bu ülkenin, memleketimizin, vilayetimizin ve vatandaşlarımızın sorumluları olarak sizlerden yardım beklemekteyiz.Sayın Cumhurbaşkanım, Yol, medeniyet olup her zaman insanları birbirine kavuşturur, uzaklıkları yakın eder. Sizlerin yol konusunda ki hassasiyetinizi çok iyi biliyoruz. Ama Şanlıurfa yöneticileri bu konuda yanlışlar yapmakta ve eksik kalarak vatandaşını kışkırtmaktadırlar. Birecik Yönetimi ve Birecik Halk’ı, Birecik Köprüsünü kapatarak eylem yapmayı, vergilerini ödememeyi düşünmektedirler. Haklı olarak seslerini duyurmak ve kapanan bu yolu açmak için her şeyi yapalım diyorlar. Bizler, bu şekilde olmasını istemiyoruz. Şuan için karşılarında durmaya çalışıyoruz. Eğer ki bu yol biran evvel açılmaz ise ilerleyen günlerde bu sıkıntıları hep birlikte görebiliriz. Bu yüzden konu çok ciddi ve önem arz etmektedir. Böyle çok işlek yol değil de normal bir köy yolu dahi olmuş olsa bir yol bu kadar uzun kapalı kalmaz. Bu konuda ki tek ümidimiz sizlersiniz.Sayın Cumhurbaşkanım, Bu iki güzide ilçemizin en işlek yolunun bu kadar uzun zamandır kapalı olmasının sebebi nedir? Yetkililer neden bir açıklama yapmıyorlar? Allah korusun bir gün Birecik köprüsü de yıkılsa aynı durum mu yaşanacaktır? Şanlıurfa’dan bu halka hizmet etmek için seçilen 14 Şanlıurfa Milletvekili nerede ve ne yapmaktadırlar? Milletvekilleri de Belediye Başkanları gibi seçildiği İl ve İlçede ikamet etmeli değil midir? Bölgelerinde ki önemli sorunlar ile neden ilgilenmemektedirler? Bugün mecliste, ulusal veya yerelde bu olayı anlatan, dile getiren ve çaba sarf eden kimseyi neden duyamıyoruz? Şanlıurfa ve bölgede ki ilgili kurumlar ve makamlar neden bu yolu bir türlü kullanılabilir hale getirmemiş ve insanların hizmetine sunmamışlardır? Tüm yetkili birimleri ve Milletvekillerini konu ile ilgili olarak tekrar göreve davet ediyorum. Halk’a hizmet için seçim zamanında söz verenlere en iyi hizmet etme fırsatı ve şansı doğmuştur. Bütün yayın organlarında bu durum dile gelmeli ve biran evvel kapanan yol ulaşıma tekrar açılmalıdır. İnsanlar söz değil, icraat beklemektedirler.Sayın Cumhurbaşkanım, Birecik ve Halfeti yolu arasında bulunan Kelaynak – Bağlar yolunun biran evvel açılmasını ve insanların hizmetine girmesi hususunda yardımlarınızı saygılarımla arz ederim."(Not : Ek’inde daha önce T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na gönderdiğim dilekçe bilgilerinize sunulmuştur.)Editör: Ahmet Şen