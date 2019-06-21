Harran’da Hummalı Çalışma Devam Ediyor

Harran Belediyesi park ve bahçeler Müdürlüğü personelleri Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’un talimatlarıyla ilçede mezarlık, park, bahçe ve mesire alanının daha güzel daha temiz olması için çalışmalara ara vermeden devam ediyor.Harran belediye başkanı Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şu ifadeleri kullandı;"Göreve geldiğimiz günden bu yana her alanda olduğu gibi mezarlık, Park ve Bahçelerde de yoğun mesai harcayarak HALKA HİZMET HAKKA HİZMETTİR. Anlayışıyla ilçemize hizmetlerin en iyisini sunmak için var gücümüzle gece gündüz demeden çalıştık ve çalışmaya devam edecğiz.”Dedi.Editör: Ahmet Şen