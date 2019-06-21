Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 21 Haziran 2019 16:30:43 Tarihinde eklenmiştir.

Siverek Merkez İçme Suyu Projesi Devam Ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Siverek ilçesindeki alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Siverek Merkez İçme Suyu Projesi Devam Ediyor

Şanlıurfa’nın tümünde alt yapı hizmetlerini eşit şekilde sürdüren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Siverek ilçesinde devam eden Siverek ilçesi merkez içme suyu proje çalışmaları durmadan devam ederek hedefine doğru ilerliyor. İlçenin birçok noktasında alt yapı çalışmalarını sürdüren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere sürdürdüğü proje kapsamında tüm araç ve personellerle birlikte hizmet yürütüyor.

 

 
197 Bin 246 Metrelik Hat Döşendi

Şanlıurfa’nın tümünde olduğu gibi Siverek ilçesinde de hem kalite anlamında hem de suyun halka ulaşması anlamında çalışmalarına devam eden ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ilçe merkezinin tümünü kapsayacak ve birçok kırsal mahalleyi de içine alacak olan içme suyu şebeke hattı revizyonu ile geleceğe yönelik ciddi adımlar atılıyor. Yaklaşık 73 Milyon TL’ye mal olan ve 390 kilometrelik şebeke hattı döşemesi hedeflenen projede bugüne kadar toplamda 197 bin 246 metrelik içme suyu hattı döşendi.

Editör: Ahmet Şen

 
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
Urfa’da Çekirge İstilası
Urfa’da Çekirge İstilası
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde çekirgeler yine ortaya çıktı, birçok köyün merasını adete istila etti.
Harran’da Hummalı Çalışma Devam Ediyor
Harran’da Hummalı Çalışma Devam Ediyor
Harran Belediyesi park ve bahçeler Müdürlüğü personelleri ilçede mezarlık, park, bahçe ve mesire alanının daha güzel daha temiz olması için büyük bir efor ve özveriyle çalışıyor.
Siverek Merkez İçme Suyu Projesi Devam Ediyor
Siverek Merkez İçme Suyu Projesi Devam Ediyor
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Siverek ilçesindeki alt yapı çalışmaları devam ediyor.
Urfa’da Mülteci Çocuklar Kendi Gününde Doyasıya Eğlendi
Urfa’da Mülteci Çocuklar Kendi Gününde Doyasıya Eğlendi
20 Haziran Dünya Mülteciler günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Şanlıurfa'daki mülteci çocuklar gönüllerince eğlendi.
Urfa'da Mobilyacılar Sitesi'nde Kura Çekilişi Yapıldı
Urfa'da Mobilyacılar Sitesi'nde Kura Çekilişi Yapıldı
Şanlıurfa Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanlığı’nın bugün Şanlıurfa Mobilyacılar Sitesi’nde Noter huzurunda kura sonucu gerçekleştirildi.
​ŞUTSO’DA, İNGEV GDM HİZMETLERİ, BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
​ŞUTSO’DA, İNGEV GDM HİZMETLERİ, BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
İNGEV GDM Hizmetleri, bilgilendirme toplantısı Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Göbeklitepe Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek de katıldı.
​Şanlıurfa’da Muhtarlara Maaş Promosyon Ödemesi Yapılacak
​Şanlıurfa’da Muhtarlara Maaş Promosyon Ödemesi Yapılacak
Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Şanlıurfa’daki muhtarlara 562,00 TL maaş promosyon ödemesi yapılacağı müjdesini verdi.
Urfa’da Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı
Urfa’da Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Urfa’da Şehit Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin İsmi Okula Verildi
Urfa’da Şehit Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin İsmi Okula Verildi
Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen meskun mahal operasyonu sırasında terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi’nin adının verildiği okulun açılışı gerçekleştirildi.
Şanlıurfa Sıcağına Buharlı Çözüm
Şanlıurfa Sıcağına Buharlı Çözüm
Şanlıurfa’da, havaların iyice ısınmasıyla belediye, vatandaşların sıcaktan etkilenmemesi için açık alanlara ve duraklara buharlı serinletme sistemi ile vantilatörler yerleştirildi.
Şanlıurfa’da Doktorlara Onkolojideki Son Gelişmeler Anlatıldı
Şanlıurfa’da Doktorlara Onkolojideki Son Gelişmeler Anlatıldı
Memorial Diyarbakır Hastanesi tarafından Şanlıurfa'da “Onkolojide Son Gelişmeler” programı düzenlendi. Programa bölgede görev yapan doktorlar ile akademisyenler katıldı.
​Mersin TSO’dan Siverek TSO’ya Ziyaret
​Mersin TSO’dan Siverek TSO’ya Ziyaret
Şanlıurfa TSO'nun daveti üzerine Mersin TSO odası Meclis Başkanı Şanlıurfalı iş adamı Hamit İzol ile yönetim kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve yönetim kurulu meclis kurulu üyeleri Siverek’e gelerek Siverek Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ettiler.
​Okula Başlama Yaşı Değişti! 2019 Okula Başlama Yaşı Kaçtır?
​Okula Başlama Yaşı Değişti! 2019 Okula Başlama Yaşı Kaçtır?
​Şanlıurfa’da Taksiciler Belediye Yüzünden Ceza Yedi
​Şanlıurfa’da Taksiciler Belediye Yüzünden Ceza Yedi
Şanlıurfa’da Fenilketonüri Hastaları Yemekte Buluştu
Şanlıurfa’da Fenilketonüri Hastaları Yemekte Buluştu
​Şanlıurfa’da Makas Atan Sürücü Mobeselere Yakalandı
​Şanlıurfa’da Makas Atan Sürücü Mobeselere Yakalandı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:12
Güneş
04:58
Öğle
12:31
İkindi
16:23
Akşam
19:55
Yatsı
21:33
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿