Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 21 Haziran 2019 16:00:13 Tarihinde eklenmiştir.

Hırsızdan Müdahalede Bulunan Vatandaşa Pişkin Cevap: 'Çalıyorum, Ne Yapacaksın'

Hırsızdan Müdahalede Bulunan Vatandaşa Pişkin Cevap: 'Çalıyorum, Ne Yapacaksın'

Bağcılar'da gece saatlerinde yaşanan hırsızlık olayı sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. Sosyal medyadaki görüntülerde iddiaya göre, gece kimsenin olmadığını düşünen hırsız, park halinde kilitli bulunan motosikletin yanına gelerek, çalmak için uğraştı. Tam bu sırada evinin penceresinde bulunan bir kişi, o anları cep telefonuna kaydetmeye başladı.

Kayıt sırasında duyarlılık gösteren vatandaş hırsıza bağırarak, ‘Ne yapıyorsun' diye uyardı. Bunun üzerine pişkin hırsız, videoyu çeken vatandaşa, “Çalıyorum, ne yapacaksın" diyerek cevap verdi. Hırsızlığa teşebbüs eden kişi ardından, video çeken kişinin üzerine yürüdü. Bir süre sonra ise olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldu. Yaşanan bu anlar ise sosyal medyada çok kısa sürede yayıldı.  


Editör: Ahmet Şen


 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Hırsızdan Müdahalede Bulunan Vatandaşa Pişkin Cevap: 'Çalıyorum, Ne Yapacaksın'
Hırsızdan Müdahalede Bulunan Vatandaşa Pişkin Cevap: 'Çalıyorum, Ne Yapacaksın'
17 Yaşındaki Genç Kızın Şüpheli Ölümü
17 Yaşındaki Genç Kızın Şüpheli Ölümü
17 yaşındaki genç kız, iddiaya göre evde tabancayı başına dayayarak intihar etti. Genç kızın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, olayı şüpheli bulan polis geniş çaplı inleme başlattı.
Öcalan'ın Mektubunu Açıklayan Özcan'dan Açıklama: Öcalan Yerli Ve Milli Bir Şahsiyettir
Öcalan'ın Mektubunu Açıklayan Özcan'dan Açıklama: Öcalan Yerli Ve Milli Bir Şahsiyettir
Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye ilişkin basın açıklaması düzenleyerek Abdullah Öcalan'ın mektubunu okudu. Mektupta Abdullah Öcalan HDP’ye, “23 Haziran seçimlerinde tarafsız kalın” çağrısında bulundu.
Vali Erin, Mülteci Aileleri Kabul Etti
Vali Erin, Mülteci Aileleri Kabul Etti
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü münasebetiyle Valiliği ziyaret eden İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Sorgun ve beraberindeki mülteci aileleri makamında kabul etti.
​Eşini Çiçeklerle karşılayan Cani Koca, Kadını Öldürüp Kızına Ölüm Tehditleri Savurdu
​Eşini Çiçeklerle karşılayan Cani Koca, Kadını Öldürüp Kızına Ölüm Tehditleri Savurdu
Eşini, kızının gözü önünde bıçaklayıp öldürdükten sonra parçalara ayırmak isteyen cani kocanın, olaydan bir hafta önce karısını havalimanından çiçeklerle karşıladığı görüntüler ortaya çıktı.
​Gaziantep'te Akrabaların Bıçaklı Kavgası Kanlı Bitti! 2 Yaralı
​Gaziantep'te Akrabaların Bıçaklı Kavgası Kanlı Bitti! 2 Yaralı
Gaziantep’te akraba olan 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
​Cezaevinden Çıkan Eski Koca Dehşet Saçtı Eşini Ve Baldızını Öldürdü
​Cezaevinden Çıkan Eski Koca Dehşet Saçtı Eşini Ve Baldızını Öldürdü
Açık cezaevinden izinli olarak çıkan bir adam, boşandığı eşi ve baldızına kurşun yağdırdı. Olayda baldız olay yerinde, eski eşi ise kaldırıldığı hastanede can verdi.
Harranlı Kadınlar Ünlü Şeflere Şıllık Tatlısı Yaptı
Harranlı Kadınlar Ünlü Şeflere Şıllık Tatlısı Yaptı
Dünyanın en iyi şefleri ve gastronomi yazarları, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen "Gastroway" etkinliği kapsamında Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ederek, Harranlı kadınların elinden yapılan şıllık tatlısının tadına baktı.
Erdoğan, Pazar Günü Sisi Mi Diyeceğiz Binali Yıldırım Mı Diyeceğiz?
Erdoğan, Pazar Günü Sisi Mi Diyeceğiz Binali Yıldırım Mı Diyeceğiz?
AK Toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 23 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, İstanbul'u Dünyanın En Önemli Metropollerinden Biri Hâline Getirdik
Erdoğan, İstanbul'u Dünyanın En Önemli Metropollerinden Biri Hâline Getirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe Toplu Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Bizim İstanbul sevdamız yeni değildir. Bulunduğumuz tüm görevlerde İstanbul’a ibadet şevkiyle hizmet ettik. Yolları çamur ve çukurdan geçilmeyen, sokaklarını çöplerin istila ettiği, havası kirli, suyu akmayan, ulaşımı sıkıntılı bir şehri aldık; dünyanın en önemli metropollerinden biri hâline getirdik” dedi.
Yıldırım Düşen Evde Can Pazarı
Yıldırım Düşen Evde Can Pazarı
3 katlı binaya yıldırım düştü. Çıkan yangına itfaiye müdahale ederken, bina sakinleri yara almadan kurtarıldı.
Feci Kaza! 1’i Bebek 5 Yaralı
Feci Kaza! 1’i Bebek 5 Yaralı
2 otomobilin karıştığı kazada 1’i bebek 5 kişi yaralandı.
​Okula Başlama Yaşı Değişti! 2019 Okula Başlama Yaşı Kaçtır?
​Okula Başlama Yaşı Değişti! 2019 Okula Başlama Yaşı Kaçtır?
​Şanlıurfa’da Taksiciler Belediye Yüzünden Ceza Yedi
​Şanlıurfa’da Taksiciler Belediye Yüzünden Ceza Yedi
Şanlıurfa’da Fenilketonüri Hastaları Yemekte Buluştu
Şanlıurfa’da Fenilketonüri Hastaları Yemekte Buluştu
​Şanlıurfa’da Makas Atan Sürücü Mobeselere Yakalandı
​Şanlıurfa’da Makas Atan Sürücü Mobeselere Yakalandı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:12
Güneş
04:58
Öğle
12:31
İkindi
16:23
Akşam
19:55
Yatsı
21:33
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿