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Bu haber 21 Haziran 2019 11:30:34 Tarihinde eklenmiştir.

Haliliye İlçe İdaresi Veda Yemeğinde Buluştu

Haliliye İlçesinde görev yapan Kamu İdarecileri Siirt ili Baykan İlçesine tayin olan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yzb. Hüseyin TETİK ve Ankara’ya tayin olan Çamlıdere Jandarma Karakol Komutanı Durmuş BERK onuruna Kaymakamlık tarafından verilen veda yemeğinde bir araya geldi.

Haliliye İlçe İdaresi Veda Yemeğinde Buluştu

Veda yemeğinde bir konuşma yapan İlçemiz Kaymakamı Ali YILMAZ “Kamu görevlisi olarak bizlere verilen her görevi yurdun her noktasında yapma görevimiz vardır. Bugün bu salonda iki arkadaşımızın veda yemeği için bir araya geldik. Kendileri İlçemizde görev yaptıkları süre içerisinde, devlete bağlı, vatan ve millet sevgisi ile hizmet ettiler. Bu bir nöbet değişimidir. Bu gün de kendilerini yeni görev yerlerine uğurlamak için bir araya toplandık. Ben kendilerine İlçemizde yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyorum. Yeni görev yerlerinde aileleri ile birlikte huzur, mutluluk ve başarılar diliyorum.” Dedi.




Haliliye İlçesinde görevli kamu kurumlarının idarecilerinin katıldığı veda yemeğinden sonra İlçemize yaptıkları hizmetler anısında; İlçemiz Kaymakamı Ali YILMAZ ve Belediye Başkan Yardımcısı İhsan AĞCAN tarafından Siirt ili Baykan İlçesine tayin olan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yzb. Hüseyin TETİK ve Ankara’ya tayin olan Çamlıdere Jandarma Karakol Komutanı Durmuş BERK’e birer plaket takdim edildi.




Editör: Ahmet Şen
 
 
 
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