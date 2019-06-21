Kürdistan' İfadesinden Yargılanan Gazeteciye Beraat. Binali Yıldırım Demeseydi Cezayı Keseceklerdi'

Kürtçü paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan Mehmet Sanri, mahkemedeki savunmasında Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'daki 'Kürdistan' açıklamalarını örnek göstererek tahliye edildi.Kürdistan' dediği için yargılanan gazeteci Mehmet Sanrı, beraat etti. Sanrı'nın avukatı Pınar Bayram, karar duruşmasında, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Binali Yıldırım'ı örnek göstererek, "Yakın tarihte Başbakanlık yapan kişi de aynı kelimeyi kullanmıştır" dedi. Avukat Bayram'a hak veren mahkeme, beraate hükmetti.Gazeteci Mehmet Sanrı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bereaatinini duyurarak "Yani Binali Bey de Kürdistan demeseydi, bize cezayı keseceklerdi... Bana öyle geldi..." ifadelerini kullandı.Editör: Ahmet Şen