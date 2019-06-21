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Bu haber 21 Haziran 2019 09:30:20 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Mobilyacılar Sitesi'nde Kura Çekilişi Yapıldı

Şanlıurfa Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanlığı’nın bugün Şanlıurfa Mobilyacılar Sitesi’nde Noter huzurunda kura sonucu gerçekleştirildi.

Urfa'da Mobilyacılar Sitesi'nde Kura Çekilişi Yapıldı

Şanlıurfa Oduncular Derneği Başkanı sayın Nabi Öge ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da iştirak etti.Törene Eyyübüye Belediye Başkanı adına katılan Eyyübüye Belediye Başkan Yardımcısı ile birlikte.Şanlıurfa Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi sayın Mehmet Karakeçili şunları kaydetti ;



“Mobilyacılar Sitesi’nin hayırlı olmasını dilerim. Bugün mobilyacı arkadaşlarla kura çekimi yaptık ve herkes hakkettiği dükkanları teslim aldı. Şanlıurfa Mobilyacılar Sitesi’nin esnafımız ve halkımız için hayırlı ve en kısa sürede aktif olmasını diliyorum. Bugün noter huzurunda gerçekleştirdiğimiz törende toplam 200 işyeri sahiplerine teslim edildi. İnşallah en kısa zamanda sitenin devamı olan 2. Etap çalışmalarımıza da başlayacağız. Sitenin yapım aşamasında emeği geçen ve bugün törenimize katılan tüm meslektaşlarıma da teşekkür ediyorum” dedi.






Editör: Ahmet Şen


 
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Urfa'da Mobilyacılar Sitesi'nde Kura Çekilişi Yapıldı
Urfa'da Mobilyacılar Sitesi'nde Kura Çekilişi Yapıldı
Şanlıurfa Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanlığı’nın bugün Şanlıurfa Mobilyacılar Sitesi’nde Noter huzurunda kura sonucu gerçekleştirildi.
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