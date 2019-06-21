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Bu haber 21 Haziran 2019 09:00:50 Tarihinde eklenmiştir.

Karamollaoğlu,Erbakan Hayattayken İhanet Edenler,Şimdi Bizi Suçluyor

Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca'nın siyasi çizgisini terk eden AKP'li yöneticilerin Erbakan Hoca hakkındaki sözleri tepkilere yol açıyor.

Karamollaoğlu,Erbakan Hayattayken İhanet Edenler,Şimdi Bizi Suçluyor

Erbakan Hoca hayattayken AKP'li yöneticiler tarafından terk edildiğini ifade eden Karamollaoğlu, AKP'li yöneticilerin Erbakan Hoca hakkındaki açıklamalarını tutarsızlık olarak değerlendirdi.


AKP'li yöneticilerin Erbakan Hoca'yı sağlığında yalnız bıraktığı için söz söylemeye hakkı olmadığını belirten Karamollaoğlu, şu ifadelere yer verdi:

Hiçbir lafını dinlemediniz itibar etmediniz. Şimdi tutup bizi Erbakan Hoca'nın mirasına siyasi mirasına sahip çıktığımız için itham etmeye kalkıyorlar.
Bu kadarda olmaz ayıptır. Burada hakikaten üzülüyorum. Bu arkadaşlarımız adına üzülüyorum o kadar laf söylüyorlar.
Erbakan Hoca hayatayken ona bu muameleyi yapanlar vefat ettikten sonra böyle söz söyleme hakkına sahip değiller. Mezardan kalksa onların kafasına yumruk indirir Erbakan Hoca. Böyle şey mi olur? Bu istismardır bu kelimenin tam manasıyla Hocayı istismardır.

"Bu sözü kullanan arkadaşların çoğu eskiden beraber olduğumuz arkadaşlardı. Yani hiç kendi içleri dönüp iç muhasebe yapıyorlar mı onu merak ediyorum?
Hayattayken karşısına çıktınız. Mübarekler Erbakan Hoca'yı hayatta iken terk ettiniz.


Adaletsiz bir İslam'ı gündeme getirirseniz nasıl istismar etmekse İslam'ı; liyakate önem verilmeyen İslam'ı bugün 'biz İslamcıyız' diyenler nasıl bu sözlerinde kendi kendilerine İslam'a en büyük zararı veriyorlarsa, bunlarda aynı şekilde Hocayı aynı şekilde aynı noktaya iteliyorlar. Bunu kimsenin söylemeye hakkı yok.
Özellikle bizim arkadaşlarımız olduğu için söylüyorum;

Şahıslar bazına bütün meseleleri indirgeyeceksiniz ondan sonra da Hocamızın kemikleri sızlamış. Neredeydiniz Hoca hayattayken Allah'tan korkmaz adamlar?"


Editör: Ahmet Şen


 
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Karamollaoğlu,Erbakan Hayattayken İhanet Edenler,Şimdi Bizi Suçluyor
Karamollaoğlu,Erbakan Hayattayken İhanet Edenler,Şimdi Bizi Suçluyor
Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca'nın siyasi çizgisini terk eden AKP'li yöneticilerin Erbakan Hoca hakkındaki sözleri tepkilere yol açıyor.
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