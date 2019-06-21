Endonezyalı turist Urfa'da tedavi Edildi

Riyati Riyati isimli Endonezyalı hasta, 29 Kasım 2018 de Şanlıurfa Eğitim Hastanesinde Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Pnömoni tanısıyla yatırıldı. İlk süreçte zaman zaman astım krizlerine giren hasta entübe edilerek takip edildi.Uzun bir süreç geçiren hastayı Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi sorumlu doktoru Uzm. Dr. Hatice Gülşen YILMAZ takip etti ve bir çok branş hekimlerine de konsültasyonlar atıldı. Bu süreçte kalbi duran hasta, uzun müdahaleler ve çabalar sonucu toparlanmaya başladı.Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde bulunan doktor ve hemşireleri tarafından özverili bir şekilde tedavi, takip ve bakım süreci yürütüldü. Hasta yoğun bakımdan çıkarılıp hastanenin Palyatif Bakım Merkezi'ne alındı. ordaki tedavi ve bakımlarının ardından 19 Haziran 2019'da taburcu edildi.Uzun süren tedavi sonucunda hastaneden ayrılan hasta ve yakınları, hastane idarecilerine, kendileriyle yakından ilgilenen doktor ve hemşirelere teşekkürlerini ilettiler.Editör: Ahmet Şen