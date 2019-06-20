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Bu haber 20 Haziran 2019 21:31:09 Tarihinde eklenmiştir.

​ŞUTSO’DA, İNGEV GDM HİZMETLERİ, BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

İNGEV GDM Hizmetleri, bilgilendirme toplantısı Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Göbeklitepe Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek de katıldı.

​ŞUTSO’DA, İNGEV GDM HİZMETLERİ, BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) Girişimci Destek Merkezi (GDM) hizmetlerini, Suriyeli girişimcilere aktarmak ve onların sorularını cevaplamak, Şirket sahibi, şirket yöneticisi ya da potansiyel girişimci olan Suriyelilerin, Türkiye’deki finansal ve hukuki mevzuata dair bilgi ve farkındalıklarını artırmak üzere ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Hukuk Danışmanı Avukat Berna Dağdelen ve Finans Danışmanı Kadir Şahin katılımıyla bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.



Toplantıda öncelikle, 4 milyona yaklaşan Suriyeliler ve 10.000’e ulaşan Suriyeliler tarafından kurulan resmi ve gayri resmi şirket sayısı ile dünyanın en fazla mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan Türkiye’de, Suriyelilerin finansal entegrasyonunu sağlamak, ülke ekonomisine ve istihdama katkılarını arttırmak, girişimciliğin desteklenmesi, Suriyelilerin iş fikirlerini hayata geçirmeleri, mevcut işletmelerinin kapasitesini arttırmaları ve ekonomiye katkı sağlayan sürdürülebilir işletmelere sahip olmalarının desteklenmesi amacı ile Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan Suriyeli girişimcilere ücretsiz olarak hizmet verecek olan İNGEV GDM Hizmetlerinin tanıtımı, gerçekleştirildi.




Ardından İNGEV GDM’nin, Girişimcileri desteklemek amacı ile sunduğu hizmetler aktarıldı. Bu hizmetlerin, girişimcilerin hukuki, finansal, istihdam, teşvik ve krediler alanında sorularının cevaplanması, Arapça Destek Hattı, Hukuk, Finans, IT, İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama alanlarında danışmanlık ve mentörlük desteği, Girişimcilik, kapasite artırımı ve yetkinlik geliştirmeye yönelik eğitim programları, İş ağlarına erişim desteği, Türkiye’de şirket kuruluşu ve muhasebe desteği olduğu ifade edildi.

Toplantı soru ve cevap bölümünün ardından sona erdi.



Editör: Bahar Yüksel
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​ŞUTSO’DA, İNGEV GDM HİZMETLERİ, BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
​ŞUTSO’DA, İNGEV GDM HİZMETLERİ, BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
İNGEV GDM Hizmetleri, bilgilendirme toplantısı Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Göbeklitepe Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek de katıldı.
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