Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 20 Haziran 2019 19:00:55 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

​Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

- Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı 


 

Şanlıurfa’da Meydana Gelen Kazada 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesi Maşuk TOKİ yolundaki kavşakta meydana geldi. Suat Yılmaz idaresindeki 34 GF 5738 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BDT 407 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Yavuz T. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Suat Yılmaz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 




Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Şanlıurfa’da Taksiciler Belediye Yüzünden Ceza Yedi
​Şanlıurfa’da Taksiciler Belediye Yüzünden Ceza Yedi
Şanlıurfa Taksiciler Dernek Başkanı Hasan Karadaş, taksilere kesilen cezanın hukuka uygun olmadığını ifade ederek konu ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Can Hallaç’a ulaşamadıklarını dile getirdi.
Şanlıurfa’da Fenilketonüri Hastaları Yemekte Buluştu
Şanlıurfa’da Fenilketonüri Hastaları Yemekte Buluştu
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Fenilketonüri (PKU) Derneği tarafından Ulusal Fenilketonüri (PKU) hastalar günü programı düzenlendi.
​Şanlıurfa’da Makas Atan Sürücü Mobeselere Yakalandı
​Şanlıurfa’da Makas Atan Sürücü Mobeselere Yakalandı
Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda makas atarak kural ihlali yapan otomobil mobese kameralarına yakalandı. Adım adım takip edilen otomobil sürücüsüne bin 2 lira trafik cezası kesildi.
​Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
​Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
​Şanlıurfa’da Hacı Adayları Maket Kâbe Etrafında Tavaf Yaptı
​Şanlıurfa’da Hacı Adayları Maket Kâbe Etrafında Tavaf Yaptı
Şanlıurfa’dan bu yıl kutsal topraklara gidecek hacı adayları, caminin ortasına kurulan Kabe maketi etrafında temsili tavaf yaparak hac heyecanı yaşadı.
​Şanlıurfa’da Sulama Kanalında Tehlikeli Serinleme
​Şanlıurfa’da Sulama Kanalında Tehlikeli Serinleme
Şanlıurfa’da her yıl onlarca kişinin hayatını kaybettiği sulama kanalları, uyarılara rağmen gençlerin ve çocukların serinleme mekanı olmaya devam ediyor.
​İbrahim Tatlıses'ten Binali Yıldırım'a Destek Çağrısı
​İbrahim Tatlıses'ten Binali Yıldırım'a Destek Çağrısı
İstanbul’da siyaset ve iş dünyasının önemli isimleri, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses’in ev sahipliğindeki "23 Haziran seçimlerinde AK Parti’ye destek’’ toplantısında buluştu.
​Başkan Yardımcısı, İzol Aşiretinin Tamamına Mal Etmek Kabul Edilemez
​Başkan Yardımcısı, İzol Aşiretinin Tamamına Mal Etmek Kabul Edilemez
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili İzol aşiretinin önde gelen isimlerinden Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Hasan İzol açıklama yaptı. İzol, "Bu vahim olayı Siverek bölgesinde 100’e yakın köyü ve binlerce mensubu bulunan İzol aşiretinin tamamına mal etmek kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
Sel Suları Hayatlarını Felç Etti! Urfalı Mevsimlik İşçilerinin Yardımına Belediye Koştu
Sel Suları Hayatlarını Felç Etti! Urfalı Mevsimlik İşçilerinin Yardımına Belediye Koştu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde günlerdir süren yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Yağmurdan en fazla etkilenenler ise kilometrelerce uzaklıktan gelip kaldıkları çadırlarda ekmek parası kazan mevsimlik işçiler. Çadırları sular basarken, yardımlarına belediye ekipleri yetişti. İşçilerin tek talebi konteyner.
Bozova’da Kürtçe Tabelalar Kaldırıldı! Halk Tepki Gösterdi
Bozova’da Kürtçe Tabelalar Kaldırıldı! Halk Tepki Gösterdi
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde Kürtçe tabelalar kaldırılıp yerine yenileri asıldı.
​Şanlıurfa’da Kaçak Mobil Trafo Ele Geçirildi
​Şanlıurfa’da Kaçak Mobil Trafo Ele Geçirildi
Dicle Elektrik ekiplerinin Şanlıurfa’da kaçak elektrik kullanımını önlemek için yaptığı denetimler sırasında, buğday tarlasında bir traktör römorkuna yüklenerek mobilize edilmiş şekilde kaçak elektrik trafosu tespit edildi. Trafoya savcılık kararıyla el konulurken, sahibi ile ilgili yasal işlem başlatıldı.
Şanlıurfa’da 6 Kişinin Öldüğü Olayda Tutuklu Sayısı 5’e Yükseldi
Şanlıurfa’da 6 Kişinin Öldüğü Olayda Tutuklu Sayısı 5’e Yükseldi
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili 2 kişi daha tutuklandı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 5’e yükseldi.
​Okula Başlama Yaşı Değişti! 2019 Okula Başlama Yaşı Kaçtır?
​Okula Başlama Yaşı Değişti! 2019 Okula Başlama Yaşı Kaçtır?
​Şanlıurfa’da Taksiciler Belediye Yüzünden Ceza Yedi
​Şanlıurfa’da Taksiciler Belediye Yüzünden Ceza Yedi
Şanlıurfa’da Fenilketonüri Hastaları Yemekte Buluştu
Şanlıurfa’da Fenilketonüri Hastaları Yemekte Buluştu
​Şanlıurfa’da Makas Atan Sürücü Mobeselere Yakalandı
​Şanlıurfa’da Makas Atan Sürücü Mobeselere Yakalandı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:12
Güneş
04:58
Öğle
12:31
İkindi
16:23
Akşam
19:55
Yatsı
21:33
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿