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Bu haber 20 Haziran 2019 17:30:34 Tarihinde eklenmiştir.

​İzol Aşiretinin Kanaat Önderi Konuştu! Bize Kadın Öldüren Seri Katil Diyorlar

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinin Çeltik Mahallesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan 4 kişinin silahla, 2 kişinin kaçarken araba çarparak ölmesi ve 6 kişinin ise yaralandığı silahlı kavganın ardından bölgenin en büyük aşireti olan İzol aşireti, aileler arasına nifak tohumu sokulmasına engel olmak için sağduyu çağrısı yaptı.

​İzol Aşiretinin Kanaat Önderi Konuştu! Bize Kadın Öldüren Seri Katil Diyorlar

- İzol aşiretinden sağduyu çağrısı 
- Aşiretin genç sözcülerinden Ramazan İzol: 
- "Bu tür olayları hiç bir şekilde tasvip etmiyoruz" 
- "Aşiretimizi karıştırmak isteyen, aramıza nifak tohumu ekmek isteyenlere izin vermeyeceğiz" 


 

İzol, Olayın Siyasi Yönü Yoktur

Bölgede yaşanan olay üzerine İzol aşiretinin genç sözcülerinden ve kanaat önderi Ramazan izol, bir açıklama yaptı. Ankara’dan taziye için Siverek’e gelen İzol, dönüşte Diyarbakır’da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yaşanan olayın kendisini ve ailesini derinden etkilediğini belirten Ramazan İzol, “Öncelikle yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet ailelere sabır diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. İki aile arasındaki kavgada ölenler benim akrabam. Dünya üzerinde hiçbir şekilde izahı yoktur ki bir başkasının canını almayı size hak göstersin. Bakınız biz dinine, milletine, devletine bayrağına bağlı çok büyük bir aileyiz. Kur’an-ı Kerim bir insanın haksız yere öldürülmesinin ne kadar büyük bir cinayet olduğunu ve bir insanı ölümden kurtarmanın ne kadar hayırlı bir amel olduğunu açıkça emreder. Bizim büyük ailemizi şu anda karıştırmak isteyen aramıza nifak sokmak isteyen pek çok düşman olacaktır. Görüyoruz ki sosyal medyada İzol aşireti hakkında bir çok asılsız paylaşım yapılmakta. Bizler kardeşiz akrabayız aynı soya sahibiz. Aramıza nifak sokmak isteyenlere en güzel cevabımız birlik ve beraberliğimizi göstererek olacaktır. Biz hiçbir zaman ölümden, kinden, nefretten yana olmayan bir aileyiz" dedi. 
Bu olayın gerçekten elim bir olay olduğunu belirten İzol, "Biz hiçbir zaman ölümden, kinden, nefretten yana olmayan bir aileyiz. Kavgaya karışan taraflar akrabadır. Olayın siyasi yönü kesinlikle yoktur. Bu husumet 5 yıl öncesine dayanıyor." 



 

"Hakaret içerikli mesajları adli makamlara bildireceğiz" 

Yaşanan süreçte sosyal medyada kendisi ve aile mensupları hakkında "İzollar seri katildir", "Katliam yaptınız" gibi söylemlerle karşılaştıklarını ifade eden İzol, ölenlerin de aynı aileden olduğunu söyledi. İzol, "Ölenler de bizden, onlar da bizim aile mensuplarımız. Bölgede PKK’ya ve diğer terör örgütlerine karşı başka aşiretlerle mücadele veren İzol aşireti, şu anda kamuoyunda ’seri katiller’, ’kadınları öldüren insanlar’ olarak anılmaya başlandı. Sosyal medyadan hakaret içeren mesajlar geldi. Bu mesajları da gerekli adli makamlara bildireceğiz. Bu krizi nasıl yöneteceğimizi düşünürken toplumdan bu konuda destek istiyoruz" diye konuştu. 

Herkese sükunet çağrısında bulunan İzol, aile içinde olaya sebep olan kişilere tepki gösterilmesine yönelik karar alındığını belirtti. 





Editör: Bahar Yüksel
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