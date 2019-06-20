​Soylu, Suriyelilerin Türkiye Ekonomisine Katkısı Var

Soylu Bize Süre Verin Herkes Bizim Kurallarımıza Uyacak

Bakan Süleyman Soylu, katıldığı TV programında Suriyelilerin gelmemesiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını belirterek; "Niye doğuda sınırımıza duvarlar yaptık. Çok önemli teknolojik avantajlarla dolu sınırlarımızı donatmaya çalışıyoruz? 2027 sonu itibarıyla bütün deniz sınırlarımızı radarlarla donatıyoruz. Aynı zamanda biz bu toplulukları kırmamalıyız. Gelmemesini temin edecek yöntem bulmalıyız. Bunlar bizim kardeşlerimiz. Şu soruyu soruyorum kendimi: Bu adamları sınır dışı ediyoruz, bunlar bizim kardeşlerimiz. Bunlar yarın Türkiye ile ilgili kötü bir algı oluşturacaklar. Aslında bu bir tezgâh. Ben bunu yapmazsam oradan akım sürekli devam edecek." dedi.Başka ülkelerden gelenlerin Türk ekonomisine katkısından da bahseden Soylu; "Bugün Suriyelilerin, Afganlıların Türk ekonomisine katkısı var. Çok ağır işlerde Türkiye onlardan istifade ediyor. İstanbul'a söylüyoruz. 6 ay bize süre verin. Herkes bizim kurallarımıza uyacak." diye konuştu.Editör: Bahar Yüksel