Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 20 Haziran 2019 15:00:12 Tarihinde eklenmiştir.

​Soylu, Suriyelilerin Türkiye Ekonomisine Katkısı Var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Habertürk TV'de Veyis Ateş'in konuğu oldu. katıldığı programda son zamanlarda Suriyelilerin gündemde olması ve Türk vatandaşların bu olaylara tepki göstermesi ile ilgili konuşuldu.

​Soylu, Suriyelilerin Türkiye Ekonomisine Katkısı Var

Bakan Süleyman Soylu, katıldığı TV programında Suriyelilerin gelmemesiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını belirterek; "Niye doğuda sınırımıza duvarlar yaptık. Çok önemli teknolojik avantajlarla dolu sınırlarımızı donatmaya çalışıyoruz? 2027 sonu itibarıyla bütün deniz sınırlarımızı radarlarla donatıyoruz. Aynı zamanda biz bu toplulukları kırmamalıyız. Gelmemesini temin edecek yöntem bulmalıyız. Bunlar bizim kardeşlerimiz. Şu soruyu soruyorum kendimi: Bu adamları sınır dışı ediyoruz, bunlar bizim kardeşlerimiz. Bunlar yarın Türkiye ile ilgili kötü bir algı oluşturacaklar. Aslında bu bir tezgâh. Ben bunu yapmazsam oradan akım sürekli devam edecek." dedi.



 

Soylu Bize Süre Verin Herkes Bizim Kurallarımıza Uyacak

Başka ülkelerden gelenlerin Türk ekonomisine katkısından da bahseden Soylu; "Bugün Suriyelilerin, Afganlıların Türk ekonomisine katkısı var. Çok ağır işlerde Türkiye onlardan istifade ediyor. İstanbul'a söylüyoruz. 6 ay bize süre verin. Herkes bizim kurallarımıza uyacak." diye konuştu.



Editör: Bahar Yüksel


Etiketler
Yorum Yap
Ekonomi
​Türkiye’de İşsiz Sayısı bir Yılda 1 Milyon Kişi Artarak 4.5 Milyonu Aştı
​Türkiye’de İşsiz Sayısı bir Yılda 1 Milyon Kişi Artarak 4.5 Milyonu Aştı
İşsizlik istatistiklerinin 2019 yılı Temmuz dönemi belli olurken, işsiz sayısının 4 milyon 596 bin kişiye ulaştığı görüldü. Böylelikle 15 yaş üstü işsizlik oranının yüzde 13,9 olarak kaydedildiği saptandı. 2019 yılının başından bugüne kadar işsizlik ile alakalı yazılı basına yansıyan haber adedi ise 39 bin 774 olarak kayıtlara geçti.
​Volkswagen Türkiye’de Açacağı Fabrika İşini Erteledi
​Volkswagen Türkiye’de Açacağı Fabrika İşini Erteledi
Alman otomobil firmasının ekim ayı başında duyurduğu Manisa’da Volkswagen fabrikası açma kararını askıya aldığı iddia edildi.
​Yeni Yıl Zamları Geliyor
​Yeni Yıl Zamları Geliyor
1 Ocak 2020'den itibaren birçok vergi, harç ve trafik cezaları en az yüzde 22.55 oranında artacak. Yıl başında memur maaşlarına sadece yüzde 4, emekli aylıklarına ise yüzde 6.6 zam yapılacak.
​Resmi Gazetede Yayınlandı! 700 Kişiye İş İmkanı
​Resmi Gazetede Yayınlandı! 700 Kişiye İş İmkanı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Resmi Gazete’de yayınlanan iş imkanı ile ilgili açıklamada bulundu.
​Volkswagen Türkiye'ye İlk Adımı Attı
​Volkswagen Türkiye'ye İlk Adımı Attı
Alman otomotiv devi Volkswagen, Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli 'Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ' unvanlı şirket kurdu.
​Evi Olanlara Kredi Verilmeyecek!
​Evi Olanlara Kredi Verilmeyecek!
Yeni Ekonomi Programı'dan ikinci ve daha fazla evi olana rant vergisi çıktı.
​Pakdemir Müjdeyi Verdi: Desteklemeler Yarın Yatırılacak
​Pakdemir Müjdeyi Verdi: Desteklemeler Yarın Yatırılacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iyi tarım ve organik tarım desteklemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395 milyon 890 bin 789 TL'nin yarın 18.00 itibarı ile ödenmeye başlayacağını müjdeledi. Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı’nda konuşan Pakdemirli, 11 Kasım günü saat 11.00’de 81 ilde yapılacak 11 milyon fidanı toprakla buluşturma etkinliğine de herkesi davet etti.
​Hazır Mısınız? Sarımsağın Kilosu 100 Liraya Çıkıyor
​Hazır Mısınız? Sarımsağın Kilosu 100 Liraya Çıkıyor
Türk mutfağının vazgeçilmezi sarımsak lüks tüketim kategorisine girdi. Kilosu 70 liraya gelen sarımsağın fiyatı gittikçe yükseliyor. Hükümetin fiyat artışını kırmak için diğer ürünlerde de uyguladığı ‘ithal etme’ yöntemi ise 2 dolarlık gümrük vergisi nedeniyle karlı değil. Gümrük vergisinin kaldırılması ise üreticileri satış yapamaz hale getiriyor.
​Sayıştay’dan Belediyeler için Yeni Karar! Bu Giderler Artık Memurun Cebinden Çıkacak
​Sayıştay’dan Belediyeler için Yeni Karar! Bu Giderler Artık Memurun Cebinden Çıkacak
Sayıştay, il dışındaki bir fuara katılan personelin konaklama giderlerinin, belediyenin 'Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri'nden ödenemeyeceğine hükmetti.
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
Serbest piyasada dolar 5,6470 liradan, euro ise 6,2620 liradan güne başladı.
​Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Zam
​Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Zam
Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 6 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 17 kuruş zam yapıldı.
Çin'den Dolayı Borsalar Dünyada Düşüşe Geçti
Çin'den Dolayı Borsalar Dünyada Düşüşe Geçti
Çin’in, para birimi yuanın aşırı değer kaybetmesine, müdahale etmemesi, dünyadaki başlıca borsalarda değer kayıpları getirdi.
​Şehit Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün Vasiyeti: Eğer Şehit Olursam…
​Şehit Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün Vasiyeti: Eğer Şehit Olursam…
​İmamoğlu: İhaleler Bizden Habersiz Yapıldı
​İmamoğlu: İhaleler Bizden Habersiz Yapıldı
Afganistan'da Cuma Namazı Sırasında Patlama! Cami Tavanı Tamamen Çöktü
Afganistan'da Cuma Namazı Sırasında Patlama! Cami Tavanı Tamamen Çöktü
​MSB Açıkladı! Barış Pınarı Harekatı’nda Kimyasal Silah Kullanıldı Mı?
​MSB Açıkladı! Barış Pınarı Harekatı’nda Kimyasal Silah Kullanıldı Mı?
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:09
Güneş
06:29
Öğle
12:15
İkindi
15:21
Akşam
17:51
Yatsı
19:06
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿