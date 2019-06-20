​Başkan Yardımcısı, İzol Aşiretinin Tamamına Mal Etmek Kabul Edilemez

İzol Aşiretinin Tamamına Mal Etmek Kabul Edilemez

Faillerin yakalanmadığı iddiası

- Şanlıurfa'da 6 kişinin öldüğü kavgayla ilgili açıklamaBaşkan Yardımcısı Hasan İzol yaptığı yazılı açıklamada, Siverek'te 6 kişinin öldüğü olayın, binlerce mensubu bulunan İzol aşiretine mal edilmesinin doğru olmadığını ifade etti. Ölenlerin akrabaları olduğunu da vurgulayan İzol, “Ölenler herkesten önce bizim akrabalarımızdır. Bu vahim olayı Siverek bölgesinde 100’e yakın köyü ve binlerce mensubu bulunan İzol aşiretinin tamamına mal etmek kabul edilemez. Mezkûr olayın vukuundan itibaren hemen adli ve idari mercilere başvurularak her türlü yardımın yapılacağı bilgisi verilmiş, yaşanan bu elim olay neticesinde zaman kaybedilmeden adli ve idari merciler bilgilendirilmiştir" ifadelerine yer verdi.Faillerin yakalanmadığı yönündeki iddiaları yalanlayan Hasan İzol, "Bu hususta Şanlıurfa Valimiz, Siverek İlçe Kaymakamımız, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığımız, İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve Alay Komutanımız süreci bizzat takip etmekte ve yönetmektedir. Kolluk kuvvetlerinin yoğun çabası sonucu failler aynı gün gözaltına alınmıştır. Kamuoyunda faillerin yakalanmadığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca mağdur taraf ile sürekli irtibat halindeyiz" dedi.Adli sürecin devam ettiğini de hatırlatan İzol, "Adli süreç başladığı için daha fazla detaya girmeyeceğiz. Acımız büyüktür, yüreğimiz yanmaktadır. Vefat eden akrabalarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Devletimizin gereğini yapacağından hiç kimsenin şüphesi yoktur. Devletimize ve adalete olan güvenimiz tamdır" ifadelerini kullandı.Editör: Bahar Yüksel