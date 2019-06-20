Bozova’da Kürtçe Tabelalar Kaldırıldı! Halk Tepki Gösterdi

Kürtçe Tabelalar Kaldırıldı

Bozova Halkından Tepki

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde belediyeye ait semt pazarının Kürtçe tabelası kaldırılıp yerine Türkçe yazan yeni tabelalar asıldı.Bozova daha önce DBP tarafından yönetiliyordu. Yönetimi alan DBP ilçedeki tabelalarda Türkçe’nin yanında Kürtçe yazılar da eklemişti. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra ilçe yönetimini AK Parti alınca tabelalar da tek tek değişmeye başladı.Konu ile ilgili ilk adım Belediyeye ait semt pazarı tabelasında atıldı. Görevliler, Kürtçe tabelayı indirip yerine Türkçe tabelayı astı.Tabelaların değiştiğini gören Bozovalı bazı vatandaşlar, durumun çok can sıkıcı olduğunu, ilçede yaşayan Kürt vatandaşları hiçe saydıklarını ifade ederek; “Bozova Belediyesi Kürtçe yazılan tabelaları kaldırıyor. Ben kendi adıma hakkımı haram ediyorum” tepkisini belli etti.Editör: Bahar Yüksel