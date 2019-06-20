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Bu haber 20 Haziran 2019 09:22:07 Tarihinde eklenmiştir.

​Gaziantep'te Akrabaların Bıçaklı Kavgası Kanlı Bitti! 2 Yaralı

Gaziantep’te akraba olan 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

​Gaziantep'te Akrabaların Bıçaklı Kavgası Kanlı Bitti! 2 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, Etiler Mahallesi Özgüler Sokak'ta akraba olan U.T. (37) ve C.T. (23) arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın ardından öfkelenen U.T. ile C.T. arasında kavga çıktı. U.T., yanında bulundurduğu bıçağıyla C.T.'ye saldırdı. Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen U.T.'nin arkadaşı K.A. ve C.T. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. 


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 





Editör: Bahar Yüksel


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Asayiş
​Gaziantep'te Akrabaların Bıçaklı Kavgası Kanlı Bitti! 2 Yaralı
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