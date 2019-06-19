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Bu haber 19 Haziran 2019 21:30:09 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Urfa’da Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı

Alınan bilgilere göre, Oktay Taşçı yönetimindeki 63 N 2796 plakalı otomobil, Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi kavşağında Sidar Can Sarıkaya idaresindeki 63 LP 206 plakalı otomobil ile çarpıştı.

 Meydana gelen kazada sürücüler ile birlikte ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.


Editör: Ahmet Şen


 
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