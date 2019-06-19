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Bu haber 19 Haziran 2019 21:00:54 Tarihinde eklenmiştir.

Erdoğan, Pazar Günü Sisi Mi Diyeceğiz Binali Yıldırım Mı Diyeceğiz?

AK Toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 23 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Pazar Günü Sisi Mi Diyeceğiz Binali Yıldırım Mı Diyeceğiz?

AKP adayı Binali Yıldırım ile Mısır'da ölen Müslüman Kardeşler üyesi Muhammed Mursi'yi eşleştiren Erdoğan, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu da Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'ye benzetti.


Cumhurbaşkanı Mursi ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhammed Mursi'nin darbeyle devrilmesinin ardından söylenen sözleri, kimi mesajları hatırlıyorsunuz. Muhalefete yakın bazı sosyal medya hesaplarının sergilediği çirkefliği görünce insanlık adına üzülüyoruz. İşte bu CHP zihniyeti benimle ilgili ne diyordu; 'Mursi içeri atıldı Erdoğan'ın akıbeti de onun gibi olacak'. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz mesele bu kadar önemli. Erdoğan'ın akıbetini Mursi'nin akibetine benzeten Sisi zihniyetidir. Bunlardan korkmuyoruz. Biz kefenimizi giyerek yola çıktık.

Biz birbirimizi Allah için seviyoruz"deyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;


"CHP adayına destek ya Kandil'den geliyor ya da cezaevindeki eski genel başkanı Selo'dan geliyor, ya da yurtdışından. Selo ne diyor? oylar CHP'nin adayına diyor. Kandil ne diyor? oylar CHP'nin adayına diyor.
İstanbul zulmün estiği Konstantinopolis’ten kurtularak bize geldi. 31 Mart’ta seçimin neticesine en çok sevinenlerin arasında Yunanlılar vardı. Yunan gazetelerinde Atılan başlıkları hatırlıyorsunuz değil mi?"ifadelerini kullandı.


Editör: Ahmet Şen

 

 
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