Bakan Selçuk, Bizim çıtamız Paris, New York, Londra

Afyonkarahisar’da bir dizi temaslarda bulunan Milli Eğitim bakanı Ziya Selçuk, kentte eğitim destek verenlerle bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Bakan Selçuk, başarı atölyelerinden bahsetti. Selçuk, “Geçtiğimiz haftalarda sayın Emine Erdoğan hanımefendiyle beraber Dolmabahçe Sarayı’nda yaklaşık olarak 140 kadar iş insanımızla birlikte bir araya geldik. Tasarı beceri atölyeleri dediğimiz eğitim sistemimizin bir şekilde sıçrama tahtası olacak olan bir atölye yaklaşımını iş yaklaşımını, üretme yaklaşımını içine arz ettiğimiz bir projemiz var. Bizim çocuklarımız sadece a,b,c,d yazarak kağıt üzerinde bir eğitim görme deneyimi yaşıyorlar. Eğitim dediğimiz şey bütünsel bir komple bir kurum. Bir çocuk şahsiyet terbiyesi almazsa, duygu terbiyesi almazsa aletlerle uğraşarak fiziksel bir terfi almazsa sanatla uğraşarak, sporla uğraşarak bir kişilik geliştirme terbiyesi almazsa tek yanlı yetişmiş olur. İşte bu atölyeler marifetiyle çocuklarımızın bütünsel olarak yetişmesine hizmet etmek istiyoruz” dediAfyonkarahisar’ın derslik açığının çok kıza zamanda tamamlanacağını kaydeden Bakan Selçuk, “Bu bizim vazifemizin tamamlandığı manası gelmiyor. Afyon diğer illere göre daha iyi olabilir. Fakat çıtamız diğer iller değil. Bizim çıtamız Paris, New York, Londra böyle düşünürseniz bizim çocuklarımız dünyada kiminle yarışıyor diye bakarsanız o zaman bizim yapmamız gereken çok iş olduğunu görürüz. Dünyada çok farklı bir eğitim sistemi cereyan ediyor. Bizim daha geleneksel olan bir eğitim sistemini de dönüştürmemiz ve dünyayla yarışacak hale getirmememiz lazım” dedi.Ellerinden geldiğince genel bütçeden eğitime katkı sağlamaya çalıştıklarını, ancak bu katkının daha yüksek olması gerektiğine vurgu yapan Selçuk, “Basit bir örnek vereyim. Bugün Çin’deki liselerdeki derslerin birçoğu bizim üniversitelerimizde yok. O kadar farklı bir eğitim sistemi geliyor dünyada. Mesela Çin’deki üstün zekalı dahi sayısı Türkiye’nin nüfusu kadar neredeyse. Yani kimlerle yarışıyoruz nasıl bir rekabet var onu anlatmak için bu misali veriyorum. Biz elimizden geldiği kadar genel bütçeden eğitime katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu katkının daha yüksek olması lazım. Şöyle düşünün oecd ülkeleri dediğimiz ülkelerin öğrenci başına harcadığı para 6 bin 900 dolar civarında ortalama ama bazı ülkeler öğrenci başına 15 bin dolar harcıyor, 20 bin dolar harcıyor. Mesela İsviçre 21 bin dolar harcıyor, Finlandiya 12 bin dolar harcıyor, İngiltere 14 bin dolar harcıyor. Bizim öğrenci başına harcadığımız para 1 dolar civarındadır. Bu farkı düşünürseniz ne demek istediğim daha iyi anlaşılır. Yani kiminle yarışıyoruz, nasıl yarışıyoruz. Efendim dünyadaki eğitim sistemleri şöyle iyi, böyle iyi, tamam. Onlarında zafiyetleri var. Bu ayrı bir konudur ama asıl önemli olan şey şu. Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yapmaya gayret ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ama sizlerin desteğinin maddi olmanın ötesinde manevi bir tabiatı var” diye konuştu.Özellikle tasarım beceri atölyelerinin her okulda 5 tane olmasını istediklerini söyleyen Bakan Selçuk, “Yaklaşık olarak 100-150 bin TL arasında bir okulun tasarım beceri atölyesi maliyeti var. Bunlar olduğunda o okulun bütün doğasının değiştiğini ve çocukların eğitiminin uluslararası standartlara yaklaştığını göreceğiz. O bakımdan bu kadar üsteleyip vurgu yapıyoruz” dedi.Dünya ile yarışmanın eğitimsiz olmayacağına dikkat çeken Bakan Selçuk, “Eğer Afyonkarahisar’da bugünkü birikimi, sosyal birikimi düşünürseniz Afyonkarahisar tıpkı bugün uçağın tam kalkışa hazır olduğu bir noktada ne diyor ona pilotlar, TK TaKe-Off yani tam sıçrama aşaması diyorlar. Afyonkarahisar’da tam böyle aşama sıçrama aşamasındadır. Ya yeni bir vizyonla yeni bir paradigmayla farklı bir üretim farklı bir ticaret, farklı bir eğitim modeline doğru geçeriz. Ya da bu mevcut geleneksel uğraşımızla devam edip 3’ü 4 yaparız, 4’ü 5 yaparız. Fakat artık artışlar dünyadaki artışlar aritmetik artışlar değil. Geometrik artış bile değil. Üçsel dediğimiz artış. Yani katlana katlana giden bir artış. Dünya ile yarışabilmek içinde eğitimsiz olmaz. Eğitim zayıfsa ekonomi zayıftır. Bunu bilesiniz. Ekonomi zayıfsa demokrasi de zayıftır. Bunu bilesiniz. Bu anlamda bizim yapmamız gereken şey eğitimi demokrasimizle ekonomimizle bütünleştirip hep birlikte bir yere doğru gitmek. İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önümüzde bir takım zorluklar olabilir, problemlerimiz olabilir ama biz şikayet makamı değiliz. Biz çözüm üretme makamıyız. Elimizden ne gelirse bunu yapmak mecburiyetimiz var. Biz elbette bu işlere mesai harcıyoruz, para harcıyoruz. Bunu elbirliğiyle yaptığımızda buna sahiplenme aidiyet hissimiz daha da gelişir ve hep birlikte hep beraber ne oluruz, Türkiye oluruz” diye konuştu.Editör: Ahmet Şen