Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 19 Haziran 2019 20:30:29 Tarihinde eklenmiştir.

Bakan Selçuk, Bizim çıtamız Paris, New York, Londra

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Afyonkarahisar ziyaretleri kapsamında Milli Eğitime destek vermiş ve okul yaptırmış hayırseverlere teşekkür belgesi verdi. Tören öncesi konuşan Bakan Selçuk, dünya ile yarışabilmenin eğitimsiz olmayacağını belirterek, “Eğitim zayıfsa ekonomi zayıftır. Bunu bilesiniz. Ekonomi zayıfsa demokrasi de zayıftır” dedi.

Bakan Selçuk, Bizim çıtamız Paris, New York, Londra

Afyonkarahisar’da bir dizi temaslarda bulunan Milli Eğitim bakanı Ziya Selçuk, kentte eğitim destek verenlerle bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Bakan Selçuk, başarı atölyelerinden bahsetti. Selçuk, “Geçtiğimiz haftalarda sayın Emine Erdoğan hanımefendiyle beraber Dolmabahçe Sarayı’nda yaklaşık olarak 140 kadar iş insanımızla birlikte bir araya geldik. Tasarı beceri atölyeleri dediğimiz eğitim sistemimizin bir şekilde sıçrama tahtası olacak olan bir atölye yaklaşımını iş yaklaşımını, üretme yaklaşımını içine arz ettiğimiz bir projemiz var. Bizim çocuklarımız sadece a,b,c,d yazarak kağıt üzerinde bir eğitim görme deneyimi yaşıyorlar. Eğitim dediğimiz şey bütünsel bir komple bir kurum. Bir çocuk şahsiyet terbiyesi almazsa, duygu terbiyesi almazsa aletlerle uğraşarak fiziksel bir terfi almazsa sanatla uğraşarak, sporla uğraşarak bir kişilik geliştirme terbiyesi almazsa tek yanlı yetişmiş olur. İşte bu atölyeler marifetiyle çocuklarımızın bütünsel olarak yetişmesine hizmet etmek istiyoruz” dedi


Afyonkarahisar’ın derslik açığının çok kıza zamanda tamamlanacağını kaydeden Bakan Selçuk, “Bu bizim vazifemizin tamamlandığı manası gelmiyor. Afyon diğer illere göre daha iyi olabilir. Fakat çıtamız diğer iller değil. Bizim çıtamız Paris, New York, Londra böyle düşünürseniz bizim çocuklarımız dünyada kiminle yarışıyor diye bakarsanız o zaman bizim yapmamız gereken çok iş olduğunu görürüz. Dünyada çok farklı bir eğitim sistemi cereyan ediyor. Bizim daha geleneksel olan bir eğitim sistemini de dönüştürmemiz ve dünyayla yarışacak hale getirmememiz lazım” dedi.


 

“Elimizden Geldiğince Genel Bütçeden Eğitime Katkı Sağlamaya Çalışıyoruz”

Ellerinden geldiğince genel bütçeden eğitime katkı sağlamaya çalıştıklarını, ancak bu katkının daha yüksek olması gerektiğine vurgu yapan Selçuk, “Basit bir örnek vereyim. Bugün Çin’deki liselerdeki derslerin birçoğu bizim üniversitelerimizde yok. O kadar farklı bir eğitim sistemi geliyor dünyada. Mesela Çin’deki üstün zekalı dahi sayısı Türkiye’nin nüfusu kadar neredeyse. Yani kimlerle yarışıyoruz nasıl bir rekabet var onu anlatmak için bu misali veriyorum. Biz elimizden geldiği kadar genel bütçeden eğitime katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu katkının daha yüksek olması lazım. Şöyle düşünün oecd ülkeleri dediğimiz ülkelerin öğrenci başına harcadığı para 6 bin 900 dolar civarında ortalama ama bazı ülkeler öğrenci başına 15 bin dolar harcıyor, 20 bin dolar harcıyor. Mesela İsviçre 21 bin dolar harcıyor, Finlandiya 12 bin dolar harcıyor, İngiltere 14 bin dolar harcıyor. Bizim öğrenci başına harcadığımız para 1 dolar civarındadır. Bu farkı düşünürseniz ne demek istediğim daha iyi anlaşılır. Yani kiminle yarışıyoruz, nasıl yarışıyoruz. Efendim dünyadaki eğitim sistemleri şöyle iyi, böyle iyi, tamam. Onlarında zafiyetleri var. Bu ayrı bir konudur ama asıl önemli olan şey şu. Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yapmaya gayret ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ama sizlerin desteğinin maddi olmanın ötesinde manevi bir tabiatı var” diye konuştu.
Özellikle tasarım beceri atölyelerinin her okulda 5 tane olmasını istediklerini söyleyen Bakan Selçuk, “Yaklaşık olarak 100-150 bin TL arasında bir okulun tasarım beceri atölyesi maliyeti var. Bunlar olduğunda o okulun bütün doğasının değiştiğini ve çocukların eğitiminin uluslararası standartlara yaklaştığını göreceğiz. O bakımdan bu kadar üsteleyip vurgu yapıyoruz” dedi.

 

“Dünya İle Yarışabilmek İçinde Eğitimsiz Olmaz”

Dünya ile yarışmanın eğitimsiz olmayacağına dikkat çeken Bakan Selçuk, “Eğer Afyonkarahisar’da bugünkü birikimi, sosyal birikimi düşünürseniz Afyonkarahisar tıpkı bugün uçağın tam kalkışa hazır olduğu bir noktada ne diyor ona pilotlar, TK TaKe-Off yani tam sıçrama aşaması diyorlar. Afyonkarahisar’da tam böyle aşama sıçrama aşamasındadır. Ya yeni bir vizyonla yeni bir paradigmayla farklı bir üretim farklı bir ticaret, farklı bir eğitim modeline doğru geçeriz. Ya da bu mevcut geleneksel uğraşımızla devam edip 3’ü 4 yaparız, 4’ü 5 yaparız. Fakat artık artışlar dünyadaki artışlar aritmetik artışlar değil. Geometrik artış bile değil. Üçsel dediğimiz artış. Yani katlana katlana giden bir artış. Dünya ile yarışabilmek içinde eğitimsiz olmaz. Eğitim zayıfsa ekonomi zayıftır. Bunu bilesiniz. Ekonomi zayıfsa demokrasi de zayıftır. Bunu bilesiniz. Bu anlamda bizim yapmamız gereken şey eğitimi demokrasimizle ekonomimizle bütünleştirip hep birlikte bir yere doğru gitmek. İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önümüzde bir takım zorluklar olabilir, problemlerimiz olabilir ama biz şikayet makamı değiliz. Biz çözüm üretme makamıyız. Elimizden ne gelirse bunu yapmak mecburiyetimiz var. Biz elbette bu işlere mesai harcıyoruz, para harcıyoruz. Bunu elbirliğiyle yaptığımızda buna sahiplenme aidiyet hissimiz daha da gelişir ve hep birlikte hep beraber ne oluruz, Türkiye oluruz” diye konuştu.


Editör: Ahmet Şen

 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Bakan Selçuk, Bizim çıtamız Paris, New York, Londra
Bakan Selçuk, Bizim çıtamız Paris, New York, Londra
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Afyonkarahisar ziyaretleri kapsamında Milli Eğitime destek vermiş ve okul yaptırmış hayırseverlere teşekkür belgesi verdi. Tören öncesi konuşan Bakan Selçuk, dünya ile yarışabilmenin eğitimsiz olmayacağını belirterek, “Eğitim zayıfsa ekonomi zayıftır. Bunu bilesiniz. Ekonomi zayıfsa demokrasi de zayıftır” dedi.
Gastroway Etkinliğinin Bu Yılki Rotası Harran İlçesi
Gastroway Etkinliğinin Bu Yılki Rotası Harran İlçesi
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen gastronomik ve turistik seyahat organizasyonu olan "Gastroway" etkinliğinin bu yılki rotasında Harran ilçesi olacaktır.
Karaköprü'de Zabıtadan Kapsamlı Hijyen Ve Sağlık Denetimi
Karaköprü'de Zabıtadan Kapsamlı Hijyen Ve Sağlık Denetimi
Karaköprü Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ilçe genelinde bulunan market, kasap ve fırınlarda hijyen, sağlık ve ürünlerin son kullanma tarihlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
İstanbul Havalimanı'nda Güvenlik İşçisi Sosyal Medyadan Helallik İsteyip İntihar Etti
İstanbul Havalimanı'nda Güvenlik İşçisi Sosyal Medyadan Helallik İsteyip İntihar Etti
İstanbul Havalimanı'nda İGA'ya bağlı bir güvenlik personeli, terminal içerisinde “Kürt olduğum için dışlandım." paylaşımı yaptıktan sonra yüksekten atlayarak intihar etti.
Binali Yıldırım, Bu Millet Kimin Kiminle Yürüdüğünü Çok İyi Biliyor
Binali Yıldırım, Bu Millet Kimin Kiminle Yürüdüğünü Çok İyi Biliyor
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Bölücü PKK terör örgütünün yan örgütünün önemli isimlerinden biri açıklama yaptı. Diyor ki, 'CHP adayı İmamoğlu'nu destekleyeceğiz.' İlave ediyor diyor ki, 'HDP'siz hiçbir şey daha güzel olmaz.' Yani diyor ki, 'Biz sizi destekliyoruz ama bizim sizinle beraber hareket ettiğimizi de gizlemeyin.' İşte söyledikleri budur. Bu millet kimin kiminle yürüdüğünü çok iyi biliyor" dedi.
Oto Elektrik Dükkanı Alev Alev Yandı: 3 Araç Küle Döndü
Oto Elektrik Dükkanı Alev Alev Yandı: 3 Araç Küle Döndü
Oto elektrik dükkanında meydana gelen yangında iş yeri sahibi itfaiye ekiplerinin müdahalesini gözyaşları içerisinde izledi
​Yumurtanın Kolisi 4.5 Liraya Kadar Düştü
​Yumurtanın Kolisi 4.5 Liraya Kadar Düştü
Yumurta ihracatının durdurulması nedeniyle Afyonkarahisar’da yumurtanın kolisi 4,5 liraya kadar düştü.
​Erdoğan’dan Mursi Açıklaması, Normal Bir Ölüm Olduğuna İnanmıyorum
​Erdoğan’dan Mursi Açıklaması, Normal Bir Ölüm Olduğuna İnanmıyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Fatih Camii'nde düzenlenen gıyabi cenaze namazına katıldı. Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, "Benim şuanda bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok. Bu ülkede de Sisiler var. Benzerleri var. Onun için çok dikkatli olmaya mecburuz" dedi.
Dışarıda Neler Olacak Dedi, 32 Bin TL’yi Havaya Saçtı
Dışarıda Neler Olacak Dedi, 32 Bin TL’yi Havaya Saçtı
Bir kişi bozdurduğu 5 bin 669 doları sokakta havaya saçtı. 32 bin 773 lira dakikalar içinde vatandaşlarca toplandı.
​Kuzenlerden Birinin Öldüğü Olayda Mavi Balina İddiası
​Kuzenlerden Birinin Öldüğü Olayda Mavi Balina İddiası
2 çocuktan birinin öldüğü olayda ’mavi balina’ oyunu iddiası ortaya atıldı.
​Saymaz, Kürt Milliyetçiliği Yapacağım Diye Atatürk’e Katil Diye İftira Atıyor
​Saymaz, Kürt Milliyetçiliği Yapacağım Diye Atatürk’e Katil Diye İftira Atıyor
Cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Twitter hesabı üzerinden yaptığı İmamoğlu açıklaması tepkilere neden oldu. Demirtaş’ı destekleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’a sert eleştiriler gelirken, bir eleştiri de gazeteci İsmail Saymaz’dan geldi. Saymaz, Sayan’a “Bin kere yazıklar olsun” dedi.
​Erdoğan'dan İmamoğlu Açıklaması! Bunun hesabını Vereceksin
​Erdoğan'dan İmamoğlu Açıklaması! Bunun hesabını Vereceksin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, "Biz ne valimize it dedirtiriz, ne de polisimize şerefsizler dedirtiriz. Seçimden sonra da bunun hesabını vereceksin" dedi.
​Suriye Sınırında Çıkan Yangın Şanlıurfa’ya Dayandı
​Suriye Sınırında Çıkan Yangın Şanlıurfa’ya Dayandı
​Şanlıurfa’da Aniden Bastıran Yağışlar Sele Neden Oldu
​Şanlıurfa’da Aniden Bastıran Yağışlar Sele Neden Oldu
​Teröristlerin kaçırdığı Uzman Çavuş Polat'ın naaşına ulaşıldı! Gaziantep'e Getirilecek
​Teröristlerin kaçırdığı Uzman Çavuş Polat'ın naaşına ulaşıldı! Gaziantep'e Getirilecek
Şanlıurfa'da Muhammed Mursi İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
Şanlıurfa'da Muhammed Mursi İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:12
Güneş
04:58
Öğle
12:31
İkindi
16:23
Akşam
19:55
Yatsı
21:33
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿