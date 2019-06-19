Gastroway Etkinliğinin Bu Yılki Rotası Harran İlçesi

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, Geçmişten günümüze lezzet dokusunu kaybetmeden geleneksel yöntemlerle yapılan sadeyağ, ilçemiz adına markalaşarak sosyo-ekonomik kalkınmaya öncülük edeceğini belirterek, bu durumdan mutluluk duyacağını dile getirdi.Özyavuz,sosyal medya hasabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;"T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen gastronomik ve turistik seyahat organizasyonu olan "Gastroway" etkinliğinin bu yılki rotasında Harran ilçesi olarak yer almaktan mutluluk duymaktayızGeçmişten günümüze lezzet dokusunu kaybetmeden geleneksel yöntemlerle yapılan sadeyağ, ilçemiz adına markalaşarak sosyo-ekonomik kalkınmaya öncülük edecektir. Bu hususta "Gastroway" aracılığıyla eşsiz lezzetlerimiz ile zengin tarihimizi ve kültürel değerlerimizi dünyanın en seçkin şefleri ile gastronomi yazarlarına tanıtma fırsatını ilçemize sunan Gökmen SÖZEN’e ve organizasyona katkılarından dolayı Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş’ye teşekkür ederiz.Turizm ve gastronomi ile yoğrularak kendini ileri taşıyan, birçok medeniyete ev sahipliği yaparak içinde geçmişin izlerini büyük ölçüde barındıran, gerek tarihi gerekse konumu itibariyle yılın her döneminde ziyaret edilebilen ilçemizde sizleri ağırlamaktan onur duymaktayız". dediEditör: Ahmet Şen