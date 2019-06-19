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Bu haber 19 Haziran 2019 18:30:05 Tarihinde eklenmiştir.

Yıldırım Düşen Evde Can Pazarı

3 katlı binaya yıldırım düştü. Çıkan yangına itfaiye müdahale ederken, bina sakinleri yara almadan kurtarıldı.

Yıldırım Düşen Evde Can Pazarı

Yenimahalle'de Bağlar Yolu Sokak’ta ikamet eden Birsen ve Emine Hilal Kafkaskıray çiftine ait 3 katlı evin çatısına saat 14.45 sıralarında yıldırım isabet etti. Sağanak yağışın etkili olduğu ilçede yıldırım düşmesi sonucu binanın çatı katında yangın çıktı. İçerde bulunan 4 kişi yara almadan binadan tahliye edildi. Yangına Termal ve Yalova itfaiyelerine ait toplam 4 araçla müdahale edildi. Yangın güçlükle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

 

4 Araçla Müdahale Edildi

Mahalleye gelen Termal Kaymakamı Vehbi Bakır, yangının yıldırımdan dolayı çıktığını ve bina içindeki vatandaşların güvenli bir şekilde tahliye edildiğini söyledi. Bakır, “Bugün bir evimize yıldırım isabet etti. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. Hane sahipleri şu anda iyiler. Yangına itfaiyemiz müdahale etti. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi.


Editör: Ahmet Şen

 
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