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Bu haber 19 Haziran 2019 18:00:07 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Şehit Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin İsmi Okula Verildi

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen meskun mahal operasyonu sırasında terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi’nin adının verildiği okulun açılışı gerçekleştirildi.

Urfa’da Şehit Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin İsmi Okula Verildi

Şanlıurfa Eyyübiye ilçesinde yapımı tamamlanan ve eğitim öğretimin hizmetine sunulan Şehit Şükrü Can Kayadibi Anadolu Lisesi’nin açılış törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Şehit Şükrü Can Kayadibi’nin ailesi, çalışma arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

Okulun açılış kurdelesini şehidin ailesi protokol birlikte kesti. Programda konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kahraman şehit Şükrü Can Kayadibi’nin ailesini son görev yeri Şanlıurfa’da ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirterek, "Hem Şanlıurfa’nın hem de şehit kanlarıyla sulanmış vatan topraklarımızın, birliğimizin, beraberliğimizin muhafazası ve güçlendirilmesi anlamında Allah için, Peygamber için, Kur’an için, bayrağımız ve vatanımız için gözünü kırpmadan, gece gündüz demeden, büyük bir fedakarlık ve özveriyle görevini yerine getiren tüm kardeşlerimizi selamlıyoruz, milletimiz adına şükranlarımızı bir kez daha iletiyoruz. Ve bu uğurda gözünü kırpmadan şehadete yürüyen Şükrü Can kardeşimiz başta olmak üzere, vatanımızın, milletimizin aziz evlatları olan şehitlerimizin hepsini rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” diye konuştu.

Bütün farklılıklarına rağmen Türkiye’nin tek devlet, tek bayrak, tek vatan anlayışı içerisinde birbirine kenetlenmiş büyük bir millet olduğunu kaydeden Vali Erin, “Büyük bir tarihimiz, onurlu şerefli bir geçmişimiz var. Bu vatan toprakları uğruna, namusumuz, şerefimiz, onurumuz, bağımsızlık ve özgürlüğümüzü korumak uğruna bugüne kadar on binlerce şehit verdik. Bu aziz vatanı aziz kılan, bu şehitlerimizin kanıdır. Hür, bağımsız, başımız dik ve alnımız açık bir şekilde bu topraklarda yaşamaya devam edecek, bu aziz milletin aziz evlatları da yeryüzündeki tüm mazlumlara ilham kaynağı olmayı sürdürerek, zalimlerin de her zaman vesileyle korkulu rüyası olmaya devam edecektir” dedi.



Türk milletinin 1000 yıldır bayraktarlığını yaptığı İslam dininin emri olarak dünyanın her tarafındaki mazlumlara da kol kanat gerdiğini hatırlatan Vali Erin, bu büyük sorumluluğun bedelinin de bugüne kadar ödendiğini ve bundan sonra da ödeneceğini ifade etti. Şehit Şükrü Can Kayadibi’ni uğurladıktan sonra da şehitler verildiğini dile getiren Vali Erin, şehadetin önemine vurgu yaparak, “Onlara ölüler demeyiniz. Şükrü Can Kayadibi gibi vatanı, milleti, namusu için canını veren kardeşlerimizin hepsi canlıdır ve yanımızdadır. Cenab-ı Allah’tan sadece, onların şefaat edeceği kullar arasına bizleri de dahil etmesini isteyebiliriz” şeklinde konuştu.

Şehidin ailesinin, annesinin, babasının, eşinin ve çocuklarının yüreğindeki acıyı paylaştıklarını ancak dindiremediklerinin farkında olduklarını ifade eden Vali Erin, “Şükrü’yü cennete uğurladık ama hayatta Allah hayırlı uzun ömür versin, tüm evlatlarımız sizin evlatlarınızdır. Bizler de öyle. Öyle kabul edin. Devlet olarak, yöneticiler olarak ve evlatlarınız olarak bundan sonraki, ömrümüzün geri kalan kısmında size sadece hürmet etmek, acınıza ortak olmak ve sevincinizi paylaşmak düşer bize. Söyleyeceğimiz son laf da şu, aslında sözlerin en güzelini Cenab-ı Allah söylemiş ve Peygamberimiz de izah etmiştir. Şehadet makamı, bir faninin ulaşabileceği en yüce mertebedir. Ve bu makam Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam’ın hemen yanıbaşıdır. Şehidimiz çok büyük bir fedakarlık gösterdi, çalışma arkadaşlarıyla sahurda oradaydı. Tanıdığımız, gözü kara Şükrümüz, yine büyük bir fedakarlıkla 3-4 kardeşimizin hayata tutunmasını sağladı. Büyük bir kahramanlık örneği gösterdi. Cenab-ı Allah’ın davetine evet dedi, gözünü kırpmadan yürüdü ve gitti. Dolaysıyla Şükrümüzün, kardeşimizin arkasından ah vah etmek değil, onun eriştiği o makama ve uğruna canını feda ettiği o değerlere sahip çıkmak düşer” diye konuştu.


Şehit Şükrü Can Kayadibi’nin şehadetiyle ilgili yaşanan olayı kısaca anlatan İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ise, olay anında teröristlerin attığı el bombasının üstüne atılan Şükrü Can Kayadibi’nin diğer arkadaşlarının hayatını kurtardığına dikkat çekerek, “Kahraman Şükrü Can kardeşimizin aziz hatırasını ilelebet Türk milletinin yüreğinde yer bulacağına inancımız tamdır. Bu manada biz de Şükrü Can kardeşimizin adının yaşaması için bu okula ismini verdik. Rabbim tekrar, rahmetiyle muamele eylesin. İnancımıza göre, Peygamberlikten sonraki en büyük makam, şehadet makamıdır. Rabbim onu, bizden daha çok sevdi ve o makama layık gördü. Rabbim bizi onun şefaatine nail eylesin. Bir kez daha Şükrü Can kardeşimizi ve kutsal vatan toprağı uğruna kanlarıyla bayrağımızı bayrak yapan, canlarıyla topraklarımızı vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde hürmetle eğiliyorum. Ruhları şad olsun” diye konuştu.
Tören, İl Müftüsü Mehmet Taştan’ın yaptığı dua ve okulun gezilmesinin ardından sona erdi.
Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi 18 Mayıs 2019 günü Şanlıurfa ili Halfeti ilçesinde PKK terör örgütü üyelerine yönelik yapılan hücre evi baskınında çıkan çatışmada şehit olmuştu.


Editör: Ahmet Şen

 
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Urfa’da Şehit Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin İsmi Okula Verildi
Urfa’da Şehit Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin İsmi Okula Verildi
Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen meskun mahal operasyonu sırasında terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi’nin adının verildiği okulun açılışı gerçekleştirildi.
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