Kamu Bankalarının ATM'lerdeki Ortaklığından Vatandaş Habersiz

“İlk Defa Duydum”

“İlk Defa Duydum”

Kamu bankalarının 2018 yılı Temmuz ayında imzaladıkları protokol ile, ATM üzerinden yapılan işlemlerde herhangi bir işlem ücreti alınmaması sağlanmıştı. Bir kamu bankası müşterisi diğer bir kamu bankasının ATM'sinde işlem ücreti ödemeden işlem yapabilmeye başlamıştı.O dönem operasyon masraflarını azaltması amacıyla yapılan bu protokol ile katılımcı bankalar, söz konusu işlemlerin oluşturduğu maliyeti kendi aralarında karşılanmasına karar vermişti. Gelinen noktada bir çok kamu bankası müşterisinin yapılan bu protokolden haberinin olmadığı anlaşıldı.Bir kamu bankası müşterisi, uygulamayı ilk defa duyduğunu söyleyerek, “Kendi müşterilerine kesmediğini biliyorum ama kendi aralarında hesap işlem ücret kesmediğini bilmiyordum. Uygulamanın çok doğru olduğunu düşünüyorum” dedi.Devlet bankalarının ATM üzerinden yapılan işlemlerde herhangi bir işlem ücreti alınmamasını sağlayan protokol, 2018 yılının Temmuz ayında imzalanmış ve devreye alınmıştı. Ancak gelinen noktada kamu bankası müşterilerinin bir çoğunun bu uygulamadan habersiz olduğu anlaşıldı.Kamu bankalarının 2018 yılı Temmuz ayında imzaladıkları protokol ile, ATM üzerinden yapılan işlemlerde herhangi bir işlem ücreti alınmaması sağlanmıştı. Bir kamu bankası müşterisi diğer bir kamu bankasının ATM'sinde işlem ücreti ödemeden işlem yapabilmeye başlamıştı.O dönem operasyon masraflarını azaltması amacıyla yapılan bu protokol ile katılımcı bankalar, söz konusu işlemlerin oluşturduğu maliyeti kendi aralarında karşılanmasına karar vermişti. Gelinen noktada bir çok kamu bankası müşterisinin yapılan bu protokolden haberinin olmadığı anlaşıldı.Bir kamu bankası müşterisi, uygulamayı ilk defa duyduğunu söyleyerek, “Kendi müşterilerine kesmediğini biliyorum ama kendi aralarında hesap işlem ücret kesmediğini bilmiyordum. Uygulamanın çok doğru olduğunu düşünüyorum” dedi.Editör: Ahmet Şen