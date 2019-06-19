Zanlıdan Gazeteciye Tehdit

"Bir Saat Sonra Gelirim"

Polise Şikayet Etti

Olayın hemen ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan ve burada yapılan erken müdahale ile hayati tehlikeyi atlatan Ali D.'nin ailesi büyük bir korku ve üzüntü yaşadı. Aile, çocuklarını vurup kaçan zanlının bir an önce bulunmasını istemişti.Olayın haber yapılmasının ardından polis ekipleri, geniş çaplı bir inceleme başlatarak, olayın zanlısı İsmail A.'nın saklandığı adrese ulaştı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, düzenlediği operasyonla Ali A.'yı saklandığı Hoşgör Mahallesindeki bir evde gözaltına aldı.Sorgusu için Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen zanlı, işlemlerinin ardından sağlık raporu için Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Hastaneye götürülen zanlı Ali A., hastaneye girerken gazetecilerin sorusu üzerine çocuğu bilerek vurmadığını söylerken, "Bilerek kim ateş eder ya. Allah aşkına" diye konuştu. Zanlı hastane çıkışında ise kendisini görüntüleyen gazetecilere hitaben, "Çek şu kamerayı ya. Bir saat sonra gelirim. Sen bekle beni. Sen yine o zaman çek beni" diyerek tehditler savurdu.Zanlı, bu kez ise görüntü almaya devam eden gazetecileri polise şikayet etti. Zanlı İsmail A., polise hitaben, "Abi şuna bak ya. 'Sağa sola niye ateş ediyorsun' diyor" diyerek, gazetecilerin görüntü almasını engellenmesi talebinde bulundu.Hastanedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından polis aracına bindirilen zanlı, adli makamlara götürüldü.Editör: Ahmet Şen