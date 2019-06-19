Anadolu Jet Havayolu şirketi İzmir –Şanlıurfa Seferlerini Başlattı

Şanlıurfa GAP Havalimanı müdürü Mehmet Münir Uludağ 18/6 2019 tarihinde sektör ve diğer STK temsilcilerinin katılımlarıyla, limana giden yolcu salonunda kokteyl verilerek İzmir- Şanlıurfa seferi kutlandı. ardından uçağın karşılanması, kurdele kesilmesi ve kutlama pastası kesilmesi ve davetlilerin yaptığı konuşmalar ile açılımı gerçekleştirildi.Şanlıurfa GAP Havalimanı müdürü Mehmet Münir Uludağ yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;18/6 2019 tarihinde Mülki İdare Amiri Ufuk Akıl Beyefendinin nezaretinde ,sektör ve diğer STK temsilcilerinin katılımlarıyla, limanımız giden yolcu salonunda kokteyl verilerek başlamış ardından uçağın karşılanması , kurdele kesilmesi ve kutlama pastası kesilmesi ve davetlilerin yaptığı konuşmalar ile gerçekleştirilmiştir..Hayırlı, uğurlu ve devamlı olması dilekleriyle.Darısı,Kıbrıs ve Antalya seferlerine inşallah...Editör:Ahmet Şen