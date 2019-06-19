Anadolu Jet Havayolu şirketi İzmir –Şanlıurfa Seferlerini Başlattı

Şanlıurfa GAP Havalimanı müdürü Mehmet Münir Uludağ 18/6 2019 tarihinde sektör ve diğer STK temsilcilerinin katılımlarıyla, limana giden yolcu salonunda kokteyl verilerek İzmir- Şanlıurfa seferi kutlandı. ardından uçağın karşılanması, kurdele kesilmesi ve kutlama pastası kesilmesi ve davetlilerin yaptığı konuşmalar ile açılımı gerçekleştirildi.
Şanlıurfa GAP Havalimanı müdürü Mehmet Münir Uludağ yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
18/6 2019 tarihinde Mülki İdare Amiri Ufuk Akıl Beyefendinin nezaretinde ,sektör ve diğer STK temsilcilerinin katılımlarıyla, limanımız giden yolcu salonunda kokteyl verilerek başlamış ardından uçağın karşılanması , kurdele kesilmesi ve kutlama pastası kesilmesi ve davetlilerin yaptığı konuşmalar ile gerçekleştirilmiştir..
Hayırlı, uğurlu ve devamlı olması dilekleriyle.
Darısı,Kıbrıs ve Antalya seferlerine inşallah...
Editör:Ahmet Şen
Yorum Yap