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Bu haber 19 Haziran 2019 12:30:39 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da Doktorlara Onkolojideki Son Gelişmeler Anlatıldı

Memorial Diyarbakır Hastanesi tarafından Şanlıurfa'da “Onkolojide Son Gelişmeler” programı düzenlendi. Programa bölgede görev yapan doktorlar ile akademisyenler katıldı.

Şanlıurfa’da Doktorlara Onkolojideki Son Gelişmeler Anlatıldı

Memorial Diyarbakır Hastanesi tarafından Şanlıurfa'da “Onkolojide Son Gelişmeler” başlığı altında bir program düzenlendi. Özel bir işletmede düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Memorial Dicle ve Diyarbakır Hastaneleri Direktörü Dr. Abdurrahman Aktaş, onkolojideki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Düzenlenen programların kapsamı hakkında açıklamada bulunan Aktaş, “Toplantıya Şanlıurfa merkez ve bölgede görev yapan doktorlar ile akademisyenler katıldı. Bu gün buradaki hekim kadromuza hastanelerimizdeki teknik altyapı ve hekim kaynağını, yapabilirliklerimizi anlatmak için buradayız. Burada hekimlerimize kanserin tanısı, evrelemesi dediğimiz PET/CT yöntemi, tedavisi dediğimiz robotik kemoterapi ve ışın tedavisi dediğimiz radyoterapi ve diğer takip yöntemleriyle ilgili modern, son gelişmeleri aktarıp kamunun da hiç fark ücreti almadan, Sosyal Güvenlik Kurumu anlaşması çerçevesinde yürüttüğü sağlık hizmetlerini buradaki hekimlerimize duyurmak. Buradaki hastalarımızın tedavilerini güncel protokollerle ve en hızlı şekilde almalarını sağlayacak bir köprü oluşturmak. Memorial 8 yıldır bölgede, Diyarbakır’a. 2 hastane, 110 hekim bine yakın çalışan, 300 yatak ve 100’ün üstünde üçüncü derece yoğun bakım yatağı olan, yılda on binlerce ameliyat yapan, özellikli hizmet sunumu için de özellikli akademisyen kadrosuyla bu süreçte bölgenin onlarca iline ve ilçesine hem mesleki eğitimle hem çeşitli vaka toplantılarıyla hekimlere ulaşıp güncellemelerde destek olmaktadır. Bu gün de bunlardan birini yapıyoruz” dedi.

 

Bilimsel Bir Havuz Oluşuyor

Bilimsel anlamda iyi bir havuz oluştuğunu söyleyen Aktaş, “Burada önemli olan şey biz sahadan veriler alırken aynı zamanda sahaya güncel aktarımlarımızı ve vaka tartışmalarımızı yapıyoruz. Bilimsel anlamda iyi bir havuz oluşuyor. Kurumlar da Memorial’ı, cihaz al yapımızı, yapabilirliklerimizi öğreniyorlar. En önemli konu bunun Sosyal Güvenlik Kurumu mensuplarına sıfır maliyetle bu hizmetin veriliyor olmasıdır” ifadelerini kullandı.
Programda sunum yaparak medikal onkolojideki son gelişmeler hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ahmet Şiyar Ekinci ise program sonrası yaptığı açıklamada, “Bu sunumumuzun amacı bölgemizde kanser teşhisi koyan diğer bölümlerin medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi ve nükleer tıp ile birlikte kanserde eksik buldukları bölümle daha iyi iletişim kurabilmek, tanısında, tedavisinde, cerrahisinde, eksik bölümlerde danışmanlık vermek. Onlara tanı konusunda yardımcı olmak, tedavide farklı bir multidisipner bir yaklaşımla katkı sunmak amacıyla böyle bir toplantı düzenlenmiştir” diye konuştu.
Toplantıya Şanlıurfa merkez ve bölgede görev yapan doktorlar ile akademisyenler katıldı.


Editör: Ahmet Şen

 
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