İstanbul Havalimanı'nda Güvenlik İşçisi Sosyal Medyadan Helallik İsteyip İntihar Etti

Dün gece geç saatlerde yeni İstanbul Havalimanı’nda güvenlik görevlisi olarak çalışan ve isminin İbrahim olduğu anlaşılan kişi gidiş katından aşağıya atladı. Ağır yaralanan güvenlik görevlisine ilk müdahaleyi havalimanı sağlık ekipleri yaptı. Fakat tüm çabalara rağmen İbrahim kurtulamadı.İbrahim adlı güvenlik görevlisi genç, paylaştığı fotoğrafa Kürt kimliğinden dolayı dışlandığı notunu düştü. İntiharı bu tutumu protesto etmek için gerçekleştireceğini yazan genç, "Ne mutlu Kürt ve Türküm diyebilene" sözleriyle veda etti.İşte o intihar görüntüler.Editör: Ahmet Şen