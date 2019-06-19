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Bu haber 19 Haziran 2019 11:30:56 Tarihinde eklenmiştir.

Binali Yıldırım, Bu Millet Kimin Kiminle Yürüdüğünü Çok İyi Biliyor

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Bölücü PKK terör örgütünün yan örgütünün önemli isimlerinden biri açıklama yaptı. Diyor ki, 'CHP adayı İmamoğlu'nu destekleyeceğiz.' İlave ediyor diyor ki, 'HDP'siz hiçbir şey daha güzel olmaz.' Yani diyor ki, 'Biz sizi destekliyoruz ama bizim sizinle beraber hareket ettiğimizi de gizlemeyin.' İşte söyledikleri budur. Bu millet kimin kiminle yürüdüğünü çok iyi biliyor" dedi.

Binali Yıldırım, Bu Millet Kimin Kiminle Yürüdüğünü Çok İyi Biliyor

- Binali Yıldırım "7 Bölge 7 Renk" Festivali'ne katıldı



Bağcılar Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi gerçekleşen 7 Bölge 7 Renk Kültür Sanat Festivali, İstanbul'da yaşayan hemşehrileri buluşturmaya devam ediyor. Bağcılar Meydanı'nda düzenlenen şenlik renkli görüntülere sahne oldu. 10-21 Haziran tarihleri arasında farklı şehirleri kucaklayan festival, bugün Tokatlılara kapılarını açtı. Tokat'ın yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı programda halk oyunları ile vatandaşlara görsel şölen sunuldu. Etkinliğe AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti milletvekilleri ile AK Parti İlçe Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

 

"Oyların Çalınması İlla Ki Cebine Doldurup Eve Götürmek Değil"

Başkan Adayı Yıldırım, festivalde yaptığı konuşmada oy çalınması konusuna değinerek, "Yine Türkiye'nin her yerinde İstanbul'da seçimler bitti. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenileniyor. Neden yenileniyor? Siz bunu biliyorsunuz. Siz gittiniz oylarınızı verdiniz. Görevinizi yaptınız ancak oylar sayılırken sizin oylarınız çalındı. Şimdi ben bunu söyleyince bozuluyorlar. O zaman diyelim ki oylar çalınmadı, yer değiştirdi. Olur mu? Peki siz cüzdanınızı kaybetseniz veya cüzdanınızı cebinizden alsalar, karakola gidip ne dersiniz? Cüzdanımı çaldılar dersiniz değil mi? Peki, buraya gidip de 'Memur bey, polis kardeşim benim cüzdanım cebimdeydi yer değiştirdi' deseniz ne der? 'Hemşehrim sen benimle dalga mı geçiyorsun' der değil mi? İşte bunlarınki de bu hesap. Oyların çalınması illa ki cebine doldurup eve götürmek değil. Binali Yıldırım'ın oyunun CHP adayına yazılması demektir. İşte tam da bu yapılmıştır. Oyların yüzde 10'unu saydık. 29 binden 13 binlere düştü. Bu da şunu gösteriyor. Eğer geri kalan yüzde 90 oyu saydırabilseydik bu seçimin sonucu açık ara bizim zaferimizle sonuçlanacaktı. Bunu bildikleri için CHP'liler telaşa kapıldı ve hemen bizim itirazımıza itiraz ettiler. Reddettirdiler" dedi.

 

"Bu Millet Kimin Kiminle Yürüdüğünü Çok İyi Biliyor"

CHP ile HDP'nin ittifak halinde olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bu ittifak Türkiye'nin istiklalinin ve istikbalin teminatıdır. Bugün bölücü PKK terör örgütünün yan örgütünün önemli isimlerinden biri açıklama yaptı. Diyor ki, 'CHP adayı İmamoğlu'nu destekleyeceğiz.' Ama ilave ediyor diyor ki, 'HDP'siz hiçbir şey daha güzel olmaz.' Yani diyor ki, 'Biz sizi destekliyoruz ama bizim sizinle beraber hareket ettiğimizi de gizlemeyin. Bir yanda bizden destek isteyip, oy isteyip diğer yandan da HDP'yi görmezden gelmeyin.' İşte söyledikleri budur. Bu millet kimin kiminle yürüdüğünü çok iyi biliyor, bunun cevabını da Osmanlı tokadını da pazar günü sandıkta vererek. Cumhur ittifakının Anadolu yaylasının evladına desteğinizi vererek göstereceksiniz. Ben buna inanıyorum" açıklamasını yaptı.

 

"Dünyanın Gözü İstanbul Seçimlerine Çevrilmiş Durumda"

Dünya tarafından İstanbul seçimlerinin takip edildiğine de değinen Yıldırım, "Türkiye bölgesinde gittikçe güçlenen bir ülke, bu bazılarını rahatsız ediyor. Biz bunu biliyoruz. Bunun için Türkiye'nin üzerinde bu oyunlar oynanıyor. Bunun için dünyanın gözü İstanbul seçimlerine çevrilmiş durumda. Bir belediye başkanlığı seçimi yapıyoruz. Ama bugün İstanbul seçimleri, bir belediye başkanlığı seçiminin çok ötesine geçmiştir. Ülkemiz üzerinde planlar kurmaya çalışanlar, Türkiye'ye ayar vermeye çalışanlara en büyük cevabı pazar günü sandıkta vermeye hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise, "31 Mart seçimlerinde bizlere vermiş olduğunuz destekler için şükranlarımı sunuyorum. Ancak Büyükşehir Belediye seçimlerinde oynanan oyunlar neticesinde bir iptal gerçekleşti, inşallah Bağcılar en güzel şekilde 23 Haziran'da bu cevabı vereceğine samimiyetimle inanıyorum. Ülkemizin dört bir tarafında emeği olan çok saygıdeğer büyüğümüzün Bağcılar'da en güzel şekilde vefa örneği göreceğine hiç şüphe olmasın" dedi.


Editör: Ahmet Şen

 
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Binali Yıldırım, Bu Millet Kimin Kiminle Yürüdüğünü Çok İyi Biliyor
Binali Yıldırım, Bu Millet Kimin Kiminle Yürüdüğünü Çok İyi Biliyor
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Bölücü PKK terör örgütünün yan örgütünün önemli isimlerinden biri açıklama yaptı. Diyor ki, 'CHP adayı İmamoğlu'nu destekleyeceğiz.' İlave ediyor diyor ki, 'HDP'siz hiçbir şey daha güzel olmaz.' Yani diyor ki, 'Biz sizi destekliyoruz ama bizim sizinle beraber hareket ettiğimizi de gizlemeyin.' İşte söyledikleri budur. Bu millet kimin kiminle yürüdüğünü çok iyi biliyor" dedi.
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