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Bu haber 18 Haziran 2019 23:15:55 Tarihinde eklenmiştir.

​Erdoğan’dan Mursi Açıklaması, Normal Bir Ölüm Olduğuna İnanmıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Fatih Camii'nde düzenlenen gıyabi cenaze namazına katıldı. Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, "Benim şuanda bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok. Bu ülkede de Sisiler var. Benzerleri var. Onun için çok dikkatli olmaya mecburuz" dedi.

​Erdoğan’dan Mursi Açıklaması, Normal Bir Ölüm Olduğuna İnanmıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Fatih Camii'nde düzenlenen gıyabi cenaze namazına katıldı. Gıyabi cenaze namazında Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve çok sayıda vatandaşta yer aldı. Erdoğan, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, “Dün akşam Türkiye saati ile 19.00 civarında duruşma esnasında Muhammed Mursi Rabbimize yürüdü. Tabii bu normal bir yürüyüş müdür yoksa burada daha başla durumlar var mıdır yok mudur bu düşündürücüdür.

Şahsen benim şuanda bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok. Zira o kadar ki ailesine Mursi'yi teslim edemeyecek kadar bunlar korkak ve Mursi'nin vasiyeti var. Vasiyetinde Mursi ölümünde köyüne defnedilmesini arzu etmiş bunlar. Bunu tabii kabullenemedi ve Sisi yine aynı anlayışını, aynı zulmünü burada da devam ettirdi. Kardeşlerim şunu unutmayın korkaklar zafer anıtı dikemez. Sisi zulmünü bu şekilde devam ettiriyor, son dönemde çok kısa zaman içerisinde 50'yi aşkın genciyle, yaşlısıyla idama karar verilen Mısır mahkemelerinde onama Sisi'den çıkmıştır. 7 tane genci bir anda idama götürmüşlerdir. Bu idama götürülen gençlerle ilgili de ne yazık ki dünya sessiz kalmıştır. Avrupa Birliği idamı yasaklar arasında konuştuğu halde yapılan Mısır'daki toplantıda ne yazık ki o toplantıya bizzat Avrupa Birliği üyesi ülkeler katılarak, o katil zalim Sisi ile bir arada olmuşlardır" ifadelerini kullandı.



Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Zalimler için yaşasın cehennem. Biz de şuan da bunu söylüyoruz. Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin bunlar naaşından korkacak kadar hafiftirler. Bunlarda yürek yok. Bunlarda yürek olmadığı gibi bunlar maalesef bizlere karşı da aynı tutum, aynı tavır içindeler. Fakat biz Müslümanlar olarak dik duracağız, asla inandıklarımızdan taviz vermeyeceğiz. Biz biliyoruz ki 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz onlar diridirler ancak siz anlamazsın.' Zaman zaman bazıları şu tür ifadeler kullanıyorlar; demokrasi şehidi. Böyle bir şey yok. Demokrasi şehidi diye bir şey olmaz ve burada olan demokratik yolla Mısır'da ilk kez seçilmiş bir cumhurbaşkanıdır. Mursi'nin bu özelliği var ama onlar, Batı tahammül edemedi. Şu ana kadar hiçbir şey duydunuz mu, duymadınız. Kolay kolay da duymayacaksınız. Biz bütün Türkiye'de gıyabi cenaze namazıyla ilgili attığı adımla Müslümanlar olarak bir görevi ifa etmenin manevi hazzı içerisindeyiz."


 

"Bu ülkede de Sisiler var, çok dikkatli olamaya mecburuz"

Türkiye'de de Sisiler olduğunu söyleyen Erdoğan, "Unutmayın bu ülkede de Sisiler var. Benzerleri var. Onun için çok dikkatli olmaya mecburuz. Hatırlayın şahsıma karşı da senin de akıbetin Mursi gibi olacak diyenler vardı. Tabii bunlar bir şeyi hala anlayamadılar. Şehadeti anlayamadılar. Eğer şehadeti anlamış olsaydılar bunları konuşmazlardı. İnşallah sonu bu işin de hayır olacak" şeklinde konuştu.





Editör: Bahar Yüksel


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