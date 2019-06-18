Dışarıda Neler Olacak Dedi, 32 Bin TL’yi Havaya Saçtı

"İlk kez böyle bir şey gördüm"

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinin Sinan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir döviz bürosuna gelen Ali B., gişeye bir deste dolar bıraktı. 5 bin 669 doların karşılığında 32 bin 773 lira alan Ali B. görevlilere, “Şimdi bak dışarıda neler olacak' diyerek dışarı çıktı. Ali B, elindeki iki deste parayı havaya atmaya başladı. Ne olduğunu anlamayan vatandaşlar paraları toplamaya başladı. 10 metre içinde 32 bin 773 lira kalabalık arasında kayboldu. Yaşananlar Kemal Sunal'ın 'Avanak Abdi' filmini akıllara getirdi.Döviz bürosu çalışanı Ahmet Koçer, dün saat 17.00 gibi gelen kişinin getirdiği dolarları bozdurduğunu söyledi. 5 bin 669 doların değerini Türk parası olarak geri verdiğini dile getiren Koçer, "32 bin 773 TL verdim. Bir deste 100'lük, bir deste 200'lük, bakiyeyi 200'lük olarak ödedim. Para destesinin kuşağını yırtıp, lastik istemedi. ‘Şimdi bak dışarıda neler olacak' dedi. Paraları desteledi dışarı çıktı ve 5 metre sonra paraları savurarak gitti. Karşı caddeye geçene kadar paraları bitirdi. 20 yıldır buradayım ilk kez böyle bir şey yaşadım. Kemal Sunal filmindeki gibi aynı şeyler yaşandı" dedi.Editör: Bahar Yüksel