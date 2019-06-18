Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 18 Haziran 2019 21:30:49 Tarihinde eklenmiştir.

​Kuzenlerden Birinin Öldüğü Olayda Mavi Balina İddiası

2 çocuktan birinin öldüğü olayda ’mavi balina’ oyunu iddiası ortaya atıldı.

​Kuzenlerden Birinin Öldüğü Olayda Mavi Balina İddiası

Olay dün akşam saatlerinde, Hatay’ın Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiler doğrultusunda, evlerinde bulunan Kırıkkale marka tabanca silahla oynayan 16 yaşındaki Ali S.A. ve 13 yaşındaki Çağatay S.'nin intihar ettikleri iddia edildi. Mavi balina adlı oyunun etkisinde kaldıkları tahmin edilen 2 kuzenden Çağatay S. olay yerinde hayatını kaybederken, Ali S.A. ise kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını sürdürüyor.



Bilinci kapalı olan 16 yaşındaki Ali S.A., yoğun bakımda bekletiliyor.

Polis, mavi balina iddiasının ardından geniş çaplı inceleme başlattı.




Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Dışarıda Neler Olacak Dedi, 32 Bin TL’yi Havaya Saçtı
Dışarıda Neler Olacak Dedi, 32 Bin TL’yi Havaya Saçtı
Bir kişi bozdurduğu 5 bin 669 doları sokakta havaya saçtı. 32 bin 773 lira dakikalar içinde vatandaşlarca toplandı.
​Kuzenlerden Birinin Öldüğü Olayda Mavi Balina İddiası
​Kuzenlerden Birinin Öldüğü Olayda Mavi Balina İddiası
2 çocuktan birinin öldüğü olayda ’mavi balina’ oyunu iddiası ortaya atıldı.
​Saymaz, Kürt Milliyetçiliği Yapacağım Diye Atatürk’e Katil Diye İftira Atıyor
​Saymaz, Kürt Milliyetçiliği Yapacağım Diye Atatürk’e Katil Diye İftira Atıyor
Cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Twitter hesabı üzerinden yaptığı İmamoğlu açıklaması tepkilere neden oldu. Demirtaş’ı destekleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’a sert eleştiriler gelirken, bir eleştiri de gazeteci İsmail Saymaz’dan geldi. Saymaz, Sayan’a “Bin kere yazıklar olsun” dedi.
​Erdoğan'dan İmamoğlu Açıklaması! Bunun hesabını Vereceksin
​Erdoğan'dan İmamoğlu Açıklaması! Bunun hesabını Vereceksin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, "Biz ne valimize it dedirtiriz, ne de polisimize şerefsizler dedirtiriz. Seçimden sonra da bunun hesabını vereceksin" dedi.
Ağaçtan Düştü! ​O Canıyla Uğraştı, Vatandaş Ihlamurla
Ağaçtan Düştü! ​O Canıyla Uğraştı, Vatandaş Ihlamurla
Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybedip düşen şahıs ağır yaralandı. Yaralı sedyeye konulurken, bazı vatandaşların düşen ıhlamurları toplamaya çalışması dikkat çekti. Olay, saat 16.30'de Ordu'nun Ünye ilçesinin Kaledere Mahallesi Cengiztopel Caddesi'nde meydana geldi.
​Teröristlerin kaçırdığı Uzman Çavuş Polat'ın naaşına ulaşıldı! Gaziantep'e Getirilecek
​Teröristlerin kaçırdığı Uzman Çavuş Polat'ın naaşına ulaşıldı! Gaziantep'e Getirilecek
Şırnak'ta, 4 yıl önce sınav için şehir merkezine giden ardından birliğine dönmeyen ve PKK’lı teröristler tarafından kaçırılan Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Polat'ın şehit olduğu belirlendi. Şehit Jandarma uzman Çavuş Ferdi Polat için uğurlama töreni düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Veri kopyalama )Madem Seçildin Bu İşlerle Neden Uğraşıyorsun? Bu FETÖ Sanatıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Veri kopyalama )Madem Seçildin Bu İşlerle Neden Uğraşıyorsun? Bu FETÖ Sanatıdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda ölümüne ilişkin, “Bizim gözümüzde Mursi inandığı dava uğruna verdiği mücadele sırasında hayatını kaybeden bir şehittir. Tarih şehadetine yol açan zalimleri asla unutmayacaktır” dedi.
Suriyeliye Sordular, Tayyip Mi, Esad Mı? İşte Cevabı
Suriyeliye Sordular, Tayyip Mi, Esad Mı? İşte Cevabı
​Türkiye’de yaşayan bir Suriyelinin kameralara söyledikleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Videoyu çeken kişi “Esad mı Tayyip mi? Sorusu üzerine Esed cevabını veren Suriyeli Türkiye’de iş güç olmadığını ifade etti.
​Ortak Yayınla İlgili Açıklama Yapıldı!
​Ortak Yayınla İlgili Açıklama Yapıldı!
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ortak yayını sona erdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan adaylar çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı. Yıldırım ortak yayınla ilgili, “Vaatlerimizin ancak yarısını anlatabildik, yetersizdi” derken İmamoğlu, “17 yıldır olmamasının Türkiye’ye, milletimize zararı olmuştur, bence millet keyfini yaşadı” diye konuştu.
Danıştay'dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar
Danıştay'dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar
Satın aldığı traktörü 10 yıl sonra üzerine tescil etmek isteyen çiftçi, eski sahiplerinin yüzünden traktör üzerinde 27 ayrı haciz kararı olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı.
​Binali Yıldırım, Veri kopyalama işi FETÖ taktiğidir
​Binali Yıldırım, Veri kopyalama işi FETÖ taktiğidir
Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım: 'Veri kopyalama işi FETÖ taktiğidir' dedi.
​Yazar Selmanoğlu Atatürk'e Mülteci Dedi
​Yazar Selmanoğlu Atatürk'e Mülteci Dedi
Yazar Tuğrul Selmanoğlu, katıldığı bir televizyon programında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ‘mülteci’ dedi.
​Suriye Sınırında Çıkan Yangın Şanlıurfa’ya Dayandı
​Suriye Sınırında Çıkan Yangın Şanlıurfa’ya Dayandı
​Şanlıurfa’da Aniden Bastıran Yağışlar Sele Neden Oldu
​Şanlıurfa’da Aniden Bastıran Yağışlar Sele Neden Oldu
​Teröristlerin kaçırdığı Uzman Çavuş Polat'ın naaşına ulaşıldı! Gaziantep'e Getirilecek
​Teröristlerin kaçırdığı Uzman Çavuş Polat'ın naaşına ulaşıldı! Gaziantep'e Getirilecek
Şanlıurfa'da Muhammed Mursi İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
Şanlıurfa'da Muhammed Mursi İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:11
Güneş
04:57
Öğle
12:31
İkindi
16:22
Akşam
19:54
Yatsı
21:33
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿