-​Saymaz, Kürt Milliyetçiliği Yapacağım Diye Atatürk’e Katil Diye İftira Atıyor

Demirtaş, İmamoğlu Açıklaması

Sayan, Kürtler Bu Oyuna Gelmeyecek

Saymaz, Bin Kere Yazıklar Olsun

-​Saymaz, Kürt Milliyetçiliği Yapacağım Diye Atatürk’e Katil Diye İftira AtıyorCezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Twitter hesabı üzerinden İmamoğlu açıklamasında bulundu. Demirtaş “Sn İmamoğlu’nun söyleminin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü biz birlikte güzeliz. HDP olmadan, HDP’yi dışlayarak hiçbir şey yeterince güzel olmaz. Birileri de artık anlasın ki, “zorla güzellik" de olmaz. Hepinize özlemle, yürek dolusu selamlar...” dedi.Demirtaş’ın bu sözlerine birçok kesimden yorum gelirken, bazı belediye başkanları tarafından da destek geldi. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Demirtaş’ın sözlerine destek çıkarak şunları ifade etti; “Kürt liderliğine oynayıp, Kürtlerin atasını katledenlere Kürtleri peşkeş çekmek. Projenin büyüklüğüne bakar mısınız... Oyunun içinde oyun var. Selahaddin Eyyubi’nin torunları sağduyulu İnançlı Kürtler bu oyuna gelmeyecektir..!”Savcı Sayan’ın bu açıklaması üzerine tepkiler çığ gibi büyümeye başladı. Bir tepki de Gazeteci İsmail Sayma’da geldi. Saymaz kişisel sosyal medya hesabından;“Dünün CHP MYK üyesi, bugünün AKP Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sözde Demirtaş’a cevaben, Kürt milliyetçiliği yapacağım diye Atatürk’e “katil” diye iftira atıyor. Size yazıklar olsun! Bin kere yazıklar olsun!” ifadelerine yer verdi.Editör: Bahar Yüksel