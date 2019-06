​Erdoğan'dan İmamoğlu Açıklaması! Bunun hesabını Vereceksin

"Şu anda bize Mursi'yi hatırlatanlarla yarışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sultangazi'de toplu açılış törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan Sultangazi'ye yapılan yatırımları anlattı.Konuşmasında Muhammed Mursi'nin ölümü nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade eden Erdoğan, “Esaretten şehadete yürüyen, Mısır halkının seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi kardeşimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ne yazık ki aynı tarihte içeri alındı ve aynı tarihte 6 yıl sonra cezaevinde mahkeme salonunda şehadete yürüdü. Mısır halkına ve İslam dünyasına başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum. Demokratik bir seçimle iş başına gelen Mursi'nin darbe ile indirilmesini, hapiste tek oda hücrede eziyet çektirilmesini ve hayatını kaybetmesini seyreden batı dünyasını ve tüm insanlığı kınıyorum.Darbe ile devrildiğinde bize Mursi'nin sonunu hatırlatanların bugün ayın çirkinliği sergiliyor olmaları, kirli zihniyetin varlığını sürdürdüğünü ifade ediyor. Bize Mursi'yi hatırlatanlarla biz şu anda yarışıyoruz. Pazar günü yapılacak seçimde bir tarafta bize Mursi'yi hatırlatanlar var, diğer tarafta adaletle bu yolda yürüyecek olanlar var” şeklinde konuştu.İkindi namazı ardından Fatih Camii'nde Muhammed Mursi için kılınacak gıyabi cenaze namazına katılacağını söyleyen Erdoğan, “Hanımına defni göstermiyorlar. İki oğlu ile defnediyorlar. Niye korkuyorsunuz. Siz işte bu tür şehitlerden korkarsınız. Korkaklar için de yaşasın cehennem. Bunu başaramayacaklar. Ülkemiz için de bunu başaramayacaklar. 15 Temmuz'da nasıl başaramadıysalar bundan sonra da başaramayacaklar” diye konuştu.Konuşmasında CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Erdoğan, “15 Temmuz ile alakalı Binali kardeşimin rakibinin attığı tweetler var. Nerede FETÖ ile beraber. Ama bunlarda yalan çok. Ne diyorlar. ‘Benim onlarla alakam yok'. Hepsi kayıtlarda var. İşte Ordu'da valimize ‘it' diyor, ondan sonra ‘basit' dedim diyor. Kayıtlarda hepsi var. Dürüst ol dürüst. Siyasete dürüstlük yakışır. Başındaki adam gibi yalan değil. Al birini vur öbürüne. Biz İstanbul'umuzu bu yalancılara teslim edemeyiz” ifadelerini kullandı.31 Mart seçimlerinin kazananının Cumhur İttifakı olduğunu söyleyen Erdoğan, “İl Genel Meclislerinde yüzde 60, Büyükşehir Belediye Başkanlıklarında yüzde 52, İl Belediye Başkanlıklarında yüzde 55'lik oranla milletimiz yanımızda yer almıştır. İstanbul'un 39 ilçesinin 25'i bizim yanımızda yer almıştır. Bir tanesi MHP'li kardeşimiz, 24'ü AK Partili kardeşlerimiz. 14 tanesi de malum millet ittifakına kalmıştır. 312 meclis üyesi var İBB'nin. Bunların 180 Cumhur İttifakı tarafından kazanılmıştır. Açık ara öndeyiz. Başkan vekillerinin tamamı AK Partilidir” dedi.Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:“Beyefendi rahatsız olmuş. Çaldılar dendi ya. Binali Yıldırım kardeşimin rakibine söylüyorum. Çaldılar ifadesi hukuki değildir, ama siyasidir. Biz siyasiler birileri bir şeyi çaldıysa çaldı deriz. Hukuki nedir usulsüzlüktür. Usulsüzlüğün yanında bunun da bir siyasi ifade vardır o da yolsuzluktur. Burada hem yolsuzluk var, hem hırsızlık var. Müsaade edin de bunu söyleyelim. AK Parti gücünü milli iradeden alan bir partidir. 31 Martta büyükşehir seçimlerinde tespit ettiğimiz yolsuzlukların hesabını sormak bizim boynumuzu borcudur. Onun için YSK'ya gittik. Ben diyor mazbatamı aldım. Sen mazbatanı YSK'dan almadın, İl Seçim Kurulu'ndan aldın. Daha bu işleri bilmiyorsun, öğreneceksin.Müracaatımızı yaptık YSK mazbatayı iptal etti. Senden onu aldı. Bu ne demektir, daha öğreneceğin çok şeyler var. Biz Nasreddin hoca gibi damdan düştük. Bunu bildiğimiz için YSK müracaatımızı yaptık, YSK yenilenmesine karar verdi. Seçimlerin yenilenmesi kararı siyasi değil hukuki bir sürecin ürünüdür. Büyükşehirde yenileme kararı veren YSK benzer itirazların dile getirildiği iki ayrı ilçede buna gerek duymamıştır. Biz bağırıp çağırmamdık YSK'ya çete demedik. Bay Kemal YSK'ya daha önce methiyeler düzerken, daha sonra çete dedi. Bizim edebimizde bu yok. Her şeyi söylediler. İki ay arasındaki fakın 29 binden 13 bine gerilemiş olması manidardır. Geçen akşam bunu da inkar ediyor programda. Yalan bunların genlerine işlemiş, genlerine”Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Havalimanında valiye hakaret ettiğini söyleyen Erdoğan, “ Ne diyor ben Ordu Valisi'ne ‘it' demedim. Ne dedim ‘basitleşme' dedim. Bütün görsel medyada var, yazılı medyada var. Dedin dedin. Seçimden sonra da bunun hesabını vereceksin, bitmedi iş. Sadece o değil benim polislerime de yanındaki avanesi onlara da şerefsizler dedi. Onlar da kayıtlarda var. Bunların hesabını vereceksiniz. Biz ne valimize it dedirtiriz, ne de polisimize şerefsizler dedirtiriz. Utanmıyor musun. Yanında koruma olarak bu milletin polisini alıyorsun, ondan sonra da benim polisime şerefsizler diyorsun. Herkes yerini de haddini de bilecek” açıklamalarında bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekrem İmamoğlu'nun yalan vaatlerde bulunduğunu vurgulayarak, “Gençler para vereceğim diyor. Yalan söyleme. Belediye başkanlığım dönemimde üniversite gençlerime burs veriyordum. CHP bunu anayasa mahkemesine götürdü. Bu suretle gençlere verdiğimiz bu burs yasaklandı. İktidar olunca bu defa biz bunu Başbakanlıktan vermeye başladık. Şimdi kredi yurtlar kurumu vasıtasıyla hem kredi hem burs veriyoruz. Kimseyi boş geri çevirmiyoruz. Milleti aldatma. Belediye olarak yasalara göre senin burs verme yetkin yok. Bunu yasaklayan da CHP. Biz de bunu Kredi Yurtlar Kurumu vasıtasıyla çözdük” dedi.Devlet tarafından Suriyelilere maaş bağlandığı iddiaları ile ilgili de konuşan Erdoğan şöyle devam etti:“Bu yalana sakın aldanmayın. Bu yalan CHP'nin yalanıdır. Biz Suriyelilere parasal bir maaş bağlama diye bir şeyimiz asla yok. Biz kamplardaki Suriyelilere sağlık desteği veriyoruz. Konteyner kentlerde yiyecek giyecek desteği veriyoruz ama asla onlara maaş bağlama diye bir şey yok bu yalandır. Biz kime veriyoruz. Ülkemiz fakir fukarasına, garip gurebasına valiliklerimiz kaymakamlıklarımız vasıtasıyla maaş bağlıyoruz. Ülkemdeki Suriyelilere de biz muhacir olarak bakıyoruz. Onlar varil bombalarından kaçtılar. Allah göstermesin böyle bir şey bizim başımıza gelse biz ne yapardık. Sakın bu sahtekarların yalanlarına aldanmayın. Bizim rahatsızlık uyandıran bu Suriyeliler konusunda tabii ki rahatsızlıklarımız var. Onun için emniyet teşkilatımız gerekli tedbirleri alıyor. Şu an itibariyle 330 bin Suriyeli topraklarına döndü. Oralardaki mücadele başarıldıkça inşallah bunlar kendi evlerine dönecekler"Ekrem İmamoğlu'nun 18 günde yaptıklarını anlattığını hatırlatan Erdoğan, "Ne yaptın 18 günde. Sadece başkan vekilinin odasının kilidini söktün. 18 günde İstanbul'a ne yapılır niye yalan söylüyorsun. Yalan üstüne yalan" diye konuştu.