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Bu haber 18 Haziran 2019 20:00:47 Tarihinde eklenmiştir.

​Mersin TSO’dan Siverek TSO’ya Ziyaret

Şanlıurfa TSO'nun daveti üzerine Mersin TSO odası Meclis Başkanı Şanlıurfalı iş adamı Hamit İzol ile yönetim kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve yönetim kurulu meclis kurulu üyeleri Siverek’e gelerek Siverek Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ettiler.

​Mersin TSO’dan Siverek TSO’ya Ziyaret

Heyet önce Şanlıurfa TSO'yu ziyaret ettikten sonra ilçemize gelerek odamız Meclis ve personelleriyle bir araya geldiler. Siverek TSO Yönetim Kurulu Başkanı S.Serdal Bucak," Mersin'den ve Şanlıurfa dan gelen iş adamlarının bu ziyareti bizleri sevindirdi. Siverekli olan hemşerimiz Hamit İzol'a ve yönetimine teşekkür ediyorum. Bundan böyle yatırımlar başta olmak üzere birçok konuda birlikte hareket edeceğiz "dedi. Mersin TSO Meclis Başkanı Şanlıurfalı iş adamı Hamit İzol ise, "Bizleri davet eden sayın Serdal Bucak’a yönetimine, meclisine ve personellerine teşekkür ediyorum, doğduğum büyüdüğüm bu şehirde olmak benim için ayrı bir gurur diye konuştu.


Siverek TSO Başkanı S.Serdal Bucak ziyaret sonrasında; “Mersin ve Şanlıurfa TSO’larımızın ziyaretlerini Takoran Vadisi ile tamamladık. Bu memnuniyet verici ziyareti ilçemizin doğal güzellikleri taçlandırmanın mutlu ululuğunu bize yaşatan değerli dostlarım Hamit İzol, Halil Peltek ve Ahmet Altun `a teşekkür ederim. Mersin ve Siverek arasında kurulan bu gönül köprüsüne tüm oda borsalarımız davetlidir.” Açıklamalarında bulundu.





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​Mersin TSO’dan Siverek TSO’ya Ziyaret
​Mersin TSO’dan Siverek TSO’ya Ziyaret
Şanlıurfa TSO'nun daveti üzerine Mersin TSO odası Meclis Başkanı Şanlıurfalı iş adamı Hamit İzol ile yönetim kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve yönetim kurulu meclis kurulu üyeleri Siverek’e gelerek Siverek Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ettiler.
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