​Sevdiği Kız Ben Kürtlerle Çıkmam Deyince Güvenlik Görevlisi Genç İntihar Etti

Ne Mutlu Kürt ve Türk’üm Diyebilene

Kürtlerle Çıkmam Deyince İntihar Etmiş

Dün gece yeni İstanbul Havalimanı’nda güvenlik görevlisi olarak çalışan ve isminin İbrahim olduğu belirlenen kişi gidiş katından aşağıya atlayarak intihar etti. Ağır yaralanan güvenlik görevlisine ilk müdahaleyi havalimanı sağlık ekipleri yaptı. İbrahim Layık isimli güvenlik görevlisi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olay yerine gelen emniyet ekipleri genç güvenlik görevlisi İbrahim’in ölüm nedenini araştırırken, sosyal medya hesabından yayınladığı bir gönderiye ulaştı.İbrahim Layık yayınladığı mesajda “Kürt olduğumuzdan dolayı hep dışlandık belki bu yaptığım şeyle değişir ne mutlu kürt ve türküm diyebilene… hakkınızı helal edin.” dedi.Edinilen bilgilerde intihar eden Layık'ın bir genç kızı sevdiği ve red cevabı alınca intihar ettiği öğrenildi. Genç kıza arkadaşlık teklif eden karşılığında "Hayır" cevabını aldı. Genç kızın hayır demesinin üzerine "Ben asla Kürtlerle çıkmam" sözleri İbrahim Layık'ı intihara sürükledi.Editör: Bahar Yüksel