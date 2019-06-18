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Bu haber 18 Haziran 2019 16:30:48 Tarihinde eklenmiştir.

​Sevdiği Kız Ben Kürtlerle Çıkmam Deyince Güvenlik Görevlisi Genç İntihar Etti

İbrahim Layık isimli güvenlik görevlisi sevdiği kızdan “Kürt olduğu için” red cevabı alınca intihar etti.

​Sevdiği Kız Ben Kürtlerle Çıkmam Deyince Güvenlik Görevlisi Genç İntihar Etti

Dün gece yeni İstanbul Havalimanı’nda güvenlik görevlisi olarak çalışan ve isminin İbrahim olduğu belirlenen kişi gidiş katından aşağıya atlayarak intihar etti. Ağır yaralanan güvenlik görevlisine ilk müdahaleyi havalimanı sağlık ekipleri yaptı. İbrahim Layık isimli güvenlik görevlisi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



 

Ne Mutlu Kürt ve Türk’üm Diyebilene

Olay yerine gelen emniyet ekipleri genç güvenlik görevlisi İbrahim’in ölüm nedenini araştırırken, sosyal medya hesabından yayınladığı bir gönderiye ulaştı.
İbrahim Layık yayınladığı mesajda “Kürt olduğumuzdan dolayı hep dışlandık belki bu yaptığım şeyle değişir ne mutlu kürt ve türküm diyebilene… hakkınızı helal edin.” dedi.







 

Kürtlerle Çıkmam Deyince İntihar Etmiş

Edinilen bilgilerde intihar eden Layık'ın bir genç kızı sevdiği ve red cevabı alınca intihar ettiği öğrenildi. Genç kıza arkadaşlık teklif eden karşılığında "Hayır" cevabını aldı. Genç kızın hayır demesinin üzerine "Ben asla Kürtlerle çıkmam" sözleri İbrahim Layık'ı intihara sürükledi.





Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
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​Sevdiği Kız Ben Kürtlerle Çıkmam Deyince Güvenlik Görevlisi Genç İntihar Etti
​Sevdiği Kız Ben Kürtlerle Çıkmam Deyince Güvenlik Görevlisi Genç İntihar Etti
İbrahim Layık isimli güvenlik görevlisi sevdiği kızdan “Kürt olduğu için” red cevabı alınca intihar etti.
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