​Şanlıurfa Ak Parti’den İstanbul Seçimlerine Videolu Destek

Canpolat’tan Yıldırıma Destek

Binali Başkan Size Amanat

31 Mart yerel seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçimleri kazanıp mazbatasını aldıktan sonra yapılan itirazlar sonucu İstanbul seçimleri iptal edildi. İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi ile beraber yeni seçimin 23 Haziran tarihinde yapılacağı duyuruldu.İstanbul seçimlerine kısa bir süre kalması ile beraber Şanlıurfa Ak Parti’den Binali Yıldırım’a destek geldi. Şanlıurfa Ak Parti Belediye Başkanları İstanbul’a giderek Yıldırım’a destek çalışmalarında bulundu. Bu desteklerden bir tanesi de Mehmet Canpolat’tan geldi.Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, sosyal medya hesabından Binali Yıldırım’a desteğini gösteren bir video yayınladı. Canpolat’ın “ İstanbul Binali Başkana, Binali Başkan’da Size Amanat…” açıklaması ile yayınlanan video izleyiciler tarafından büyük beğeni ile karşılandı.Söz konusu videoda, Şanlıurfalı aileler İstanbul’da yaşayan yakınlarını arayarak Binali Yıldırım’ı onlara emanet etti. Videoda Türkçe, Kürtçe, Arapça diyaloglar yer aldı.İşte O Video;Editör: Bahar Yüksel