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Bu haber 18 Haziran 2019 19:30:45 Tarihinde eklenmiştir.

Ağaçtan Düştü! ​O Canıyla Uğraştı, Vatandaş Ihlamurla

Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybedip düşen şahıs ağır yaralandı. Yaralı sedyeye konulurken, bazı vatandaşların düşen ıhlamurları toplamaya çalışması dikkat çekti. Olay, saat 16.30'de Ordu'nun Ünye ilçesinin Kaledere Mahallesi Cengiztopel Caddesi'nde meydana geldi.

Ağaçtan Düştü! ​O Canıyla Uğraştı, Vatandaş Ihlamurla

-Ağaçtan Düştü! ​O Canıyla Uğraştı, Vatandaş Ihlamurla


 

5 Metre Yüksekten Düştü

Evinin önündeki ıhlamur ağacına çıkan İsmail Durgun (50) isimli vatandaş, ıhlamur toplamaya başladı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Durgun, yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Durumu fark eden esnaflar olayı sağlık ekiplerine haber verdi.



 

O canıyla uğraştı, vatandaş ıhlamurla 

Diğer yandan yaralı olarak sedyeye konulduğu sırada çevredeki bazı vatandaşların düşen ıhlamurları toplamaya başladığı görüldü. Çevredekilerin de tepkisini alan vatandaşlar bir süre ıhlamurları topladıktan sonra olay yerinden ayrıldı. 

Olay yerinde yaralanan Durgun, sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  





Editör: Bahar Yüksel
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Ağaçtan Düştü! ​O Canıyla Uğraştı, Vatandaş Ihlamurla
Ağaçtan Düştü! ​O Canıyla Uğraştı, Vatandaş Ihlamurla
Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybedip düşen şahıs ağır yaralandı. Yaralı sedyeye konulurken, bazı vatandaşların düşen ıhlamurları toplamaya çalışması dikkat çekti. Olay, saat 16.30'de Ordu'nun Ünye ilçesinin Kaledere Mahallesi Cengiztopel Caddesi'nde meydana geldi.
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