Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 18 Haziran 2019 13:00:52 Tarihinde eklenmiştir.

Gündoğdu, Harran'ın Hakkını Verin

​Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ve Harran Belediyesi MHP Meclis Üyesi Mahmut Gündoğdu, Harran’a hizmet gitmediğini söyleyerek gerekli kurumlarla yapıtığı yazışmalardan bir sonuç almadığını ve Harran’ın yol ve su sorunlarının had safhada olduğunu belirtti.

Gündoğdu, Harran'ın Hakkını Verin

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde hizmet kısıtlamasına gidildi. Harran yetkilileri, Büyükşehir tarafından verilmesi gereken hizmetlerin sekteye uğratıldığını, halkın su ve yol sorunu çektiğini ifade etti.

Bu yetkili isimlerden bir tanesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ve Harran Belediyesi MHP Meclis Üyesi Mahmut Gündoğdu oldu. Gündoğdu, Harran’ın yol ve içme suyu sorununun olduğunu ifade ederek gerekli kurumlara ilettiği dilekçelerden hiçbir sonuç alamadığını ifade etti.
 
 
 

 

Gündoğdu, Harran Halkının Şikayetlerini Kurumlara İletti

Gündoğdu, verdiği dilekçelerde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Harran’a neden hizmet gitmediğini, içme suyu sorunlarının olduğunu, yol sorunlarından dolayı vatandaşların can ve mal güvenliğinin tehlikede olduğunu dile getirdi. Her seçim döneminde Harran halkının yüksek oy oranları ile gündemde olduğunu fakat bu oranların seçim bittikten sonra hiçbir değerinin kalmadığını ifade eden Gündoğdu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine gönderdiği soru önergeleri ve şehrin sorunlarının dile getirildiği dilekçelerde şu konulara yer verdi;
 
 

 

Turizmin kalbi Harran İlkel Yollarla Uğraşıyor

Öncelikle Harran’ın yol konusuna değinen Meclis Üyesi Mahmut Gündoğdu, %98 oy oranına sahip Harran’ın seçimlerden önce dile getirilen bütün sorunlarının giderileceğini fakat giderilmediğini, özellikle Şanlıurfa turizminin kalbi olan Harran’ın yollarının ulaşıma elverişli olmadığını dile getirdi. Daha önce Koyunluca, konacık, Saide mahallerinden geçen ve önceki dönem yapılan beton yolların kenarlarında şarampol olmadığı bunun da can ve mal tehlikesi oluşturduğunu ifade etti.
 
Konu ile ilgili gerekli mercilere gönderilen dilekçelere herhangi bir cevap gelmedi.
 
 



 

Bir Kısım Hanenin Borcu Var Diye Bütün Mahalle Susuz Kalıyor

Harran’ın diğer bir büyük sorunu ise içme suyu. Mahmut Gündoğdu, vatandaşların şikâyetlerini değerlendirerek Büyükşehir Belediyesine gönderdiği dilekçede Harran’da ilkel yöntemlerle içme suyuna ulaştıklarını ifade ederek şunları dile getirdi;
 
“Nüfusun yoğun olduğu ve içme suları yetersiz olduğu halde, söz konusu mahallere dalgıçla verilen içme suyu 24 saatten 10 saate düşürüldü. Dalgıçların birinde herhangi bir problem yaşayan vatandaş sorunu meclis üyelerine iletiyor ve meclis üyeleri de arıza ekiplerini arayarak sorunu dile getiriyor. Arıza ekipleri söz konusu arızayı gideremeyeceklerini dile getirerek bunun sebebi olarak da mahallelerin su borcu olduğunu öne sürüyor. Söz konusu mahallenin %70’i su borcunu ödüyor, kalan %30’luk haneler yüzünden sorunu bütün mahalle halkı çekiyor. Belediyenin binlerce çalışanı görevlendirilse ve borcunu ödemeyen %30’luk kısmın kapıları tek tek çalınıp suları kesilse borcunu ödeyen vatandaşlar da rahat rahat içme suyuna kavuşur.”
 
 
 
 
 
 
 

Payımızı Verin Harran Halkına Hizmet Verelim

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ve Harran Belediyesi MHP Meclis Üyesi Mahmut Gündoğdu  Harran’ın yol ve içme suyu sorununa el atmayan büyükşehir belediyesine bir dilekçe daha göndererek şunları ifade etti;

“Şanlıurfa’nın Harran ilçesi niçin hizmet kısıtlamasına gidilmiştir? Halkımız Devletçi, Milliyetçi, Bayrakçı, devletine, bayrağına torağına sadık bir halktır. Niçin hizmet kısıtlamasına gidilmiştir. Yol, su stabilize, yama köprü, menfez, insanların temel ihtiyaçlarını tasarruf adı altında ve kısıtlı olarak kısıtlamaya gidilmiştir. Madem öyle; ilçemize İller Bankasındaki %40lık payımızı serbest bırakın belediyemize başkanımızla, belediye meclis üyelerimizle, belediyemizin elemanları ile ilçe halkımızın temel ihtiyaçlarını biz ilçe belediyesi olarak karşılayalım. Madem tasarruf yapıyorsunuz niçin bir sürü insanı daire başkanı şube müdürünü görevden alıp evinde oturtup aynı dairelere başka kişilere ve yandaşlarınızı aldınız. Büyükşehir Belediyesine büyük külfetler. Bu konu hakkında meclise meclis üyelerine bilgi verilmesini arz ve talep ediyorum”
 
 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ve Harran Belediyesi MHP Meclis Üyesi Mahmut Gündoğdu’nun Harran halkı için verdiği bu çabaların ne zaman sonuçlanacağı bilinmemekle beraber, söz konusu kurumların konu hakkında cevap hakkı doğmuş olup açıklama yaptıkları takdirde Urfa.com Haber Sitemizde vatandaşlara duyurmaya hazırız.
 
 



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ve Harran Belediyesi MHP Meclis Üyesi Mahmut Gündoğdu’nun Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiği dilekçeler;















 
 
Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Gündoğdu, Harran'ın Hakkını Verin
Gündoğdu, Harran'ın Hakkını Verin
​Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ve Harran Belediyesi MHP Meclis Üyesi Mahmut Gündoğdu, Harran’a hizmet gitmediğini söyleyerek gerekli kurumlarla yapıtığı yazışmalardan bir sonuç almadığını ve Harran’ın yol ve su sorunlarının had safhada olduğunu belirtti.
Şanlıurfa’da Anız Yangını! 40 Dönüm Buğday Tarlası Küle Döndü
Şanlıurfa’da Anız Yangını! 40 Dönüm Buğday Tarlası Küle Döndü
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir çiftçinin yaktığı anız bitişikteki 40 dönüm ekili araziyi küle çevirdi.
Şanlıurfa’da 8 Yeni Ambulans Hizmete Girdi
Şanlıurfa’da 8 Yeni Ambulans Hizmete Girdi
Sağlık Bakanlığı tarafından Şanlıurfa’ya 8 adet tam donanımlı yeni ambulans gönderildi.
​Aşiret Kavgasında 6 kişi Ölmüştü! 2 Şüpheli Yaralı Şekilde Adliyeye Getirildi
​Aşiret Kavgasında 6 kişi Ölmüştü! 2 Şüpheli Yaralı Şekilde Adliyeye Getirildi
Cumartesi günü iki akraba aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltında bulunan 2 şüpheli Siverek Adliyesine sevk edildi.
​Şanlıurfa’da Terör Operasyonu! 5 Kişi Tutuklandı
​Şanlıurfa’da Terör Operasyonu! 5 Kişi Tutuklandı
Şanlıurfa’da sosyal medyada PKK terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 zanlıdan 5’i tutuklandı.
Şanlıurfa Siverek’te 6 Kişinin Öldüğü Olayın Görüntüleri Ortaya Çıktı
Şanlıurfa Siverek’te 6 Kişinin Öldüğü Olayın Görüntüleri Ortaya Çıktı
​Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde İzol Aşireti mensupları arasında çıkan ve 4 kişinin silahla vurularak, 2 kişinin ise trafik kazasında öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı.
​Şanlıurfa’da Dam Palas Sezonu Açıldı
​Şanlıurfa’da Dam Palas Sezonu Açıldı
Havaların iyice ısınmasıyla birlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesinde her sene olduğu gibi bu sene de 'Dam Palas' dönemi başladı. Özellikle bölgenin en sıcak illeri arasında bulunan Şanlıurfa’da gece kapalı alanlarda uyuyamayan vatandaşlar, teraslarda ve balkonlarda yaptırdıkları 'dam palas' adı verilen yataklarda yatıyor. Dam Palasları olmayan vatandaşlar ise tahta ve demirden yapılan yataklar için marangozlara akın ediyor.
​Şanlıurfa’da Pikap Şarampole Devrildi! Olay Yerine çok Sayıda Ambulans Sevk Edildi
​Şanlıurfa’da Pikap Şarampole Devrildi! Olay Yerine çok Sayıda Ambulans Sevk Edildi
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Taraftar Kemal Saracoğlu’nu İstiyor
Taraftar Kemal Saracoğlu’nu İstiyor
Bugün sonuçlanması beklenen Şanlıurfaspor kongresine 1 hafta ara verildi.
Şanlıurfa'da Tigem Ceylanpınar İşletmesi'nde Yolsuzluk İddiası
Şanlıurfa'da Tigem Ceylanpınar İşletmesi'nde Yolsuzluk İddiası
Ceylanpınar TİGEM (Tarım İşletmeleri Gn.Md.) işyerlerinde çalışan taşeron işçileri, haklarını almak için seslerini duyurmaya başladı
Urfa'da 6 İşinin Hayatını Kaybettiği Kavgada Yaralanan Yakınlarını Ziyarete Giderken Kazada Öldü
Urfa'da 6 İşinin Hayatını Kaybettiği Kavgada Yaralanan Yakınlarını Ziyarete Giderken Kazada Öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden şahsın, Siverek'te yaşanan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği kavgada yaralanan yakınlarını ziyarete gittiği öğrenildi.
Şanlıurfa'da İşyerinde Çıkan Yangın Korkuttu
Şanlıurfa'da İşyerinde Çıkan Yangın Korkuttu
Şanlıurfa’da medikal ürünler satıldığı işyerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Gündoğdu, Harran'ın Hakkını Verin
Gündoğdu, Harran'ın Hakkını Verin
Şanlıurfa’da Anız Yangını! 40 Dönüm Buğday Tarlası Küle Döndü
Şanlıurfa’da Anız Yangını! 40 Dönüm Buğday Tarlası Küle Döndü
​Aşiret Kavgasında 6 kişi Ölmüştü! 2 Şüpheli Yaralı Şekilde Adliyeye Getirildi
​Aşiret Kavgasında 6 kişi Ölmüştü! 2 Şüpheli Yaralı Şekilde Adliyeye Getirildi
​Şanlıurfa’da Terör Operasyonu! 5 Kişi Tutuklandı
​Şanlıurfa’da Terör Operasyonu! 5 Kişi Tutuklandı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:11
Güneş
04:57
Öğle
12:31
İkindi
16:22
Akşam
19:54
Yatsı
21:33
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿