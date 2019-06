Gündoğdu, Harran'ın Hakkını Verin

Gündoğdu, Harran Halkının Şikayetlerini Kurumlara İletti

Turizmin kalbi Harran İlkel Yollarla Uğraşıyor

Bir Kısım Hanenin Borcu Var Diye Bütün Mahalle Susuz Kalıyor

Payımızı Verin Harran Halkına Hizmet Verelim

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde hizmet kısıtlamasına gidildi. Harran yetkilileri, Büyükşehir tarafından verilmesi gereken hizmetlerin sekteye uğratıldığını, halkın su ve yol sorunu çektiğini ifade etti.Bu yetkili isimlerden bir tanesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ve Harran Belediyesi MHP Meclis Üyesi Mahmut Gündoğdu oldu. Gündoğdu, Harran’ın yol ve içme suyu sorununun olduğunu ifade ederek gerekli kurumlara ilettiği dilekçelerden hiçbir sonuç alamadığını ifade etti.Gündoğdu, verdiği dilekçelerde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Harran’a neden hizmet gitmediğini, içme suyu sorunlarının olduğunu, yol sorunlarından dolayı vatandaşların can ve mal güvenliğinin tehlikede olduğunu dile getirdi. Her seçim döneminde Harran halkının yüksek oy oranları ile gündemde olduğunu fakat bu oranların seçim bittikten sonra hiçbir değerinin kalmadığını ifade eden Gündoğdu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine gönderdiği soru önergeleri ve şehrin sorunlarının dile getirildiği dilekçelerde şu konulara yer verdi;Öncelikle Harran’ın yol konusuna değinen Meclis Üyesi Mahmut Gündoğdu, %98 oy oranına sahip Harran’ın seçimlerden önce dile getirilen bütün sorunlarının giderileceğini fakat giderilmediğini, özellikle Şanlıurfa turizminin kalbi olan Harran’ın yollarının ulaşıma elverişli olmadığını dile getirdi. Daha önce Koyunluca, konacık, Saide mahallerinden geçen ve önceki dönem yapılan beton yolların kenarlarında şarampol olmadığı bunun da can ve mal tehlikesi oluşturduğunu ifade etti.Konu ile ilgili gerekli mercilere gönderilen dilekçelere herhangi bir cevap gelmedi.Harran’ın diğer bir büyük sorunu ise içme suyu. Mahmut Gündoğdu, vatandaşların şikâyetlerini değerlendirerek Büyükşehir Belediyesine gönderdiği dilekçede Harran’da ilkel yöntemlerle içme suyuna ulaştıklarını ifade ederek şunları dile getirdi;“Nüfusun yoğun olduğu ve içme suları yetersiz olduğu halde, söz konusu mahallere dalgıçla verilen içme suyu 24 saatten 10 saate düşürüldü. Dalgıçların birinde herhangi bir problem yaşayan vatandaş sorunu meclis üyelerine iletiyor ve meclis üyeleri de arıza ekiplerini arayarak sorunu dile getiriyor. Arıza ekipleri söz konusu arızayı gideremeyeceklerini dile getirerek bunun sebebi olarak da mahallelerin su borcu olduğunu öne sürüyor. Söz konusu mahallenin %70’i su borcunu ödüyor, kalan %30’luk haneler yüzünden sorunu bütün mahalle halkı çekiyor. Belediyenin binlerce çalışanı görevlendirilse ve borcunu ödemeyen %30’luk kısmın kapıları tek tek çalınıp suları kesilse borcunu ödeyen vatandaşlar da rahat rahat içme suyuna kavuşur.”Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ve Harran Belediyesi MHP Meclis Üyesi Mahmut Gündoğdu Harran’ın yol ve içme suyu sorununa el atmayan büyükşehir belediyesine bir dilekçe daha göndererek şunları ifade etti;“Şanlıurfa’nın Harran ilçesi niçin hizmet kısıtlamasına gidilmiştir? Halkımız Devletçi, Milliyetçi, Bayrakçı, devletine, bayrağına torağına sadık bir halktır. Niçin hizmet kısıtlamasına gidilmiştir. Yol, su stabilize, yama köprü, menfez, insanların temel ihtiyaçlarını tasarruf adı altında ve kısıtlı olarak kısıtlamaya gidilmiştir. Madem öyle; ilçemize İller Bankasındaki %40lık payımızı serbest bırakın belediyemize başkanımızla, belediye meclis üyelerimizle, belediyemizin elemanları ile ilçe halkımızın temel ihtiyaçlarını biz ilçe belediyesi olarak karşılayalım. Madem tasarruf yapıyorsunuz niçin bir sürü insanı daire başkanı şube müdürünü görevden alıp evinde oturtup aynı dairelere başka kişilere ve yandaşlarınızı aldınız. Büyükşehir Belediyesine büyük külfetler. Bu konu hakkında meclise meclis üyelerine bilgi verilmesini arz ve talep ediyorum”Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ve Harran Belediyesi MHP Meclis Üyesi Mahmut Gündoğdu’nun Harran halkı için verdiği bu çabaların ne zaman sonuçlanacağı bilinmemekle beraber, söz konusu kurumların konu hakkında cevap hakkı doğmuş olup açıklama yaptıkları takdirde Urfa.com Haber Sitemizde vatandaşlara duyurmaya hazırız.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ve Harran Belediyesi MHP Meclis Üyesi Mahmut Gündoğdu’nun Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiği dilekçeler;Editör: Bahar Yüksel