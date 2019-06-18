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Bu haber 18 Haziran 2019 11:45:26 Tarihinde eklenmiştir.

​Kanser de Dâhil 55 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikisi kanser olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.Bakan Selçuk, bu ilaçlardan 39’unun yerli üretim olduğunu belirtti.

​Kanser de Dâhil 55 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) resmi web sitesinde SGK Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ilişkin yeni düzenlemelerin yayımlandığını duyurdu.


 

“Geri ödeme listesindeki toplam ilaç sayısı 8 bin 554 oldu” 

Yeni düzenleme ile birlikte toplamda 8 bin 554 ilacın geri ödeme listesinde yer aldığını ifade eden Zehra Zümrüt Selçuk, “Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurt içi ilaç sayısı 8 bin 173'e ulaştı” ifadelerini kullandı. 



 

kanser İlaçlarına da Kolay Erişim Sağlanacak

2018 yılında 70'i kanser olmak üzere 570, 2019 yılında da 34'ü kanser olmak üzere 268 ilaca doğrudan erişim imkanı doğduğunu anlatan Bakan Selçuk, “Kanser hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçlardan 626'sı yurt içi, 70'i yurt dışı olmak üzere toplamda 696 ilaç Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından geri ödeme kapsamına alınmıştır” ifadelerini kaydetti. 



 

SGK ile Sözleşmeli Eczanelerden Alınabilir

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Selçuk, “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim” dedi.  





Editör: Bahar Yüksel


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Sağlık
​Kanser de Dâhil 55 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı
​Kanser de Dâhil 55 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikisi kanser olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.Bakan Selçuk, bu ilaçlardan 39’unun yerli üretim olduğunu belirtti.
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