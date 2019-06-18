Şanlıurfa’da Anız Yangını! 40 Dönüm Buğday Tarlası Küle Döndü

Yakılan Anız Rüzgarın Etkisiyle Buğday Tarlalarına Sıçradı

- Anız yangını 40 dönüm buğday tarlasını küle çevirdiEdinilen bilgiye göre, yangın ilçeye bağlı Boğalı Mahallesi'nde çıktı. İsmi öğrenilmeyen bir çiftçinin yaktığı anızın kıvılcımları rüzgarın etkisiyle buğday ekili tarlaya sıçradı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye gelen Şanlıurfa Büyükşehir itfaiyesine bağlı ekiplerin yaptığı müdahaleler sonucu yangın kontrol altına alındı.Yapılan kontrollerde biçilmemiş 40 dönüm buğday tarlasının tamamen kül olduğu belirlendi.Editör: Bahar Yüksel