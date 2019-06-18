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Bu haber 18 Haziran 2019 11:06:31 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da Anız Yangını! 40 Dönüm Buğday Tarlası Küle Döndü

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir çiftçinin yaktığı anız bitişikteki 40 dönüm ekili araziyi küle çevirdi.

Şanlıurfa’da Anız Yangını! 40 Dönüm Buğday Tarlası Küle Döndü

- Anız yangını 40 dönüm buğday tarlasını küle çevirdi 


 

Yakılan Anız Rüzgarın Etkisiyle Buğday Tarlalarına Sıçradı

Edinilen bilgiye göre, yangın ilçeye bağlı Boğalı Mahallesi'nde çıktı. İsmi öğrenilmeyen bir çiftçinin yaktığı anızın kıvılcımları rüzgarın etkisiyle buğday ekili tarlaya sıçradı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye gelen Şanlıurfa Büyükşehir itfaiyesine bağlı ekiplerin yaptığı müdahaleler sonucu yangın kontrol altına alındı. 


Yapılan kontrollerde biçilmemiş 40 dönüm buğday tarlasının tamamen kül olduğu belirlendi. 




Editör: Bahar Yüksel
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